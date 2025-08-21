ガガガSPとバッテリィズが、新イベント『ENKAI 直球勝負の回 －ガガガSP×バッテリィズ－』を10月6日に渋谷 Spotify O-EASTにて開催する。

同イベントは、吉本興業主催による音楽と笑いが融合した大宴会『DAIENKAI』のスピンオフ企画として誕生したもの。バッテリィズが出演したサントリー緑茶『伊右衛門』のCMに、ガガガSPが楽曲「ケセラセラ」を書き下ろしたという縁もあり、このたびの対バンが実現した。

バッテリィズの出囃子がガガガSPの楽曲「直球勝負の男」ということにちなみ、ライブタイトルは『直球勝負の回』に決定。当日は、バンドのライブと漫才はもちろん、この2組ならではのコラボレーションも披露する。チケットの先行受付は、8月23日11時より開始予定だ。

＜ガガガSP コザック前田（唄い手） コメント＞

芸人さんと2マンするのは28年やってて初めてです！それがバッテリィズなんて僕は幸せ過ぎます！お二人よろしくお願いします！

笑わせることは僕らはそんな出来ないかもですが、熱いライブをして直球勝負で頑張ります！

＜バッテリィズ コメント＞

■エース

なんてこった！！これはとんでもない事がおきた！！あの、僕たちが出囃子を勝手に使わせてもらってるガガガSPさんと一緒にライブやって！！本当に嬉しいです！！「直球勝負の男」と言う曲を使わせてもらっているのにオレが変化球7個あるのをその場で謝れる！！みなさんぜひ会場に盛り上がりにきてください！！

■寺家

出囃子に使わせてもらっているバンドとツーマン、さすがに夢がありすぎてビックリが勝ってます、ぜひ伊右衛門を両手に持って来てください。

（文＝リアルサウンド編集部）