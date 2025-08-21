■台風12号(レンレン)

【画像】九州・全国の今後の天気

2025年8月21日18時50分発表

21日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 鹿児島市付近

中心位置 北緯31度40分 (31.7度)

東経130度30分 (130.5度)

進行方向、速さ 東 ゆっくり

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

15m/s以上の強風域 南側 150 km (80 NM)

北側 110 km (60 NM)

21日19時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 姶良市付近

中心位置 北緯31度40分 (31.7度)

東経130度35分 (130.6度)

進行方向、速さ 東 ゆっくり

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

15m/s以上の強風域 南側 150 km (80 NM)

北側 110 km (60 NM)

22日06時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 都城市付近

予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)

東経131度05分 (131.1度)

進行方向、速さ ほとんど停滞

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

22日18時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 宿毛市の南西約60km

予報円の中心 北緯32度30分 (32.5度)

東経132度20分 (132.3度)

進行方向、速さ 東北東 10 km/h (6 kt)

中心気圧 1004 hPa

予報円の半径 95 km (50 NM)

■九州南部への影響は

九州南部では、２２日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、２１日夜遅くにかけて暴風に警戒してください。鹿児島県（奄美地方を除く）では、引き続き２２日夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１２号は、２１日１８時には日置市付近にあって、ゆっくりした速さで東へ進んでいるものと推定されます。

台風第１２号は、今後九州南部を東から東北東へ進み、２２日には日向灘に達するでしょう。

九州南部・奄美地方では、台風や太平洋高気圧周辺の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。



［雨の実況］

２１日１８時現在の１時間降水量（解析雨量による速報値）

鹿児島県（奄美地方除く）

鹿児島市南部付近 約１００ミリ

南九州市付近 約９０ミリ

２０日１８時から２１日１８時までの降水量（アメダスによる速報値）

鹿児島県（奄美地方除く）

日置市東市来 ２６９．０ミリ

南さつま市加世田 ２４１．５ミリ



［雨の予想］

九州南部では、２２日夜のはじめ頃にかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。台風の動きが遅いため、同じ地域で雨が降り続いて、総降水量が多くなるおそれがあります。

２１日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ３０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ７０ミリ

２２日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ５０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ７０ミリ

２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 １８０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ３００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

鹿児島県（奄美地方を除く） ２２日夕方にかけて

です。



［風の予想］

九州南部では、２１日夜遅くにかけて、非常に強い風が吹く所があるでしょう。

２１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １５メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） ２０メートル （３０メートル）

２２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １５メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

九州南部の沿岸の海域では、２２日にかけてうねりを伴った高波となる所があるでしょう。

２１日に予想される波の高さ

宮崎県 ２メートル

鹿児島県（奄美地方を除く） ３メートル うねりを伴う

２２日に予想される波の高さ

宮崎県 ２メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ３メートル うねりを伴う



［防災事項］

厳重警戒：土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

警戒事項：暴風

注意事項：うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■九州・全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2122234?display=1