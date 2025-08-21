リモコンで操る「水陸両用ブルドーザ」を子どもたちが実際に動かしました！

【写真を見る】日本に5台しかない｢水陸両用ブルドーザ｣ 庄内川の洪水対策工事でも活躍 夏休み中の子どもたちが体験

ラジコンのようなコントローラーを使って、無線で指示を送ると「水陸両用ブルドーザ」が動き出します。



日本に５台しかないこのブルドーザーは、川底などにたまった土砂を取り除くのに使われ、来月で東海豪雨の発生から25年となる、庄内川の洪水対策工事でも活躍しています。

きょうは名古屋市中村区の河川敷で、夏休みの見学会が開かれ、子どもたちが遠隔操作の手順を体験しながら、実際に「水陸両用ブルドーザ」を動かしました。



（参加した子ども）

「（ブルドーザ）本体も大きいし、コントローラー自体もとても大きかった」

「（コントローラーの）バーが意外と重いことが分かった」

「楽しかった」

（参加した子どもの父親）

「家のまわりがどう防災対策しているのか、考えるきっかけになればと思う」



子どもたちには水害対策への取り組みをまとめた「流域治水カード」が配られ、国交省は「過去の災害を知り、自分の命は自分で守る意識を持ってほしい」と呼びかけました。