地球温暖化が叫ばれる一方、2022年は日本各地で豪雪が観測されました。真逆のように思える2つの現象はどのように影響し合っているのでしょう。今後は猛暑だけでなく豪雪や、豪雪による雪崩などにも注意する必要がありそうです。今回は、『47都道府県の怖い地理大全』（彩図社）より一部を抜粋し、温暖化と積雪の関係、雪崩の回避方法を紹介します。

ナゼ？地球温暖化で「大雪増加説」

地球温暖化が進むと雪は増えるのだろうか、減るのだろうか。地球全体が暖まるので減ると思いきや、「大雪が増える」という説がある。

2022年12月、新潟市は68センチの最大積雪を記録した。12月としては38年ぶりの大雪だ。新潟県は日本有数の豪雪地帯だが、沿岸部に位置する新潟市内に関しては、雪が少ない。佐渡島が日本海から流れる雪雲を妨げているという説もある。そうした地域で、数十年ぶりの豪雪被害が発生したのである。

この時期は全国的に、豪雪被害が多発していた。翌年1月、北海道小樽市では統計開始以来最大の積雪46センチを記録、岡山県真庭市や三重県津市でも1位を更新した。こうした記録的な豪雪の原因と考えられているのが、地球温暖化による影響だ。

温暖化で北極とその周辺の氷が大量に溶けると、北極海は太陽に広く熱せられる。これにより、海面温度は上昇。海面から発生した熱と大気が、上空の気流を北側に押し上げていく。この影響で、シベリアの季節風が日本に南下したときに寒波を強大化させ、豪雪を発生させる。

加えて、日本海も水温が上昇して蒸発する水蒸気が増加するので、積雲は厚くなる。これらが合わさり、日本への豪雪被害が増えていくといわれている。

気象庁の気象研究所が2023年10月に発表した研究結果によると、2021年11月から翌年にかけては全国的に雪が降りにくい状況だったが、大雪の発生数は全国的に増えている。中でも北陸地方の発生率は、例年の5倍以上だった。2021年度の年平均海面水温は、統計を開始した1891年以降で6番目の高さだった。

温暖化の影響で降雪が増えるかどうか、研究者の間でも意見は分かれている。研究が進展すれば、世界で多発する異常寒波の原因に近づくことができるかもしれない。

雪崩の危険地帯を見分ける方法

雪山で最も警戒すべき災害の一つが雪崩だ。斜面に積もった雪が、何らかの条件で崩れて滑り落ちる現象である。

雪崩は大きく分けて2種類ある。どちらの雪崩も、雪山で警戒すべき脅威だ。

まずは上層部の積雪のみが崩れる「表層雪崩」だ。スピードは最低で時速100キロと非常に速く、雪崩災害による人的被害の大半を占めるという。

次に、地面までの積雪層全体が崩れる「全層雪崩」だ。規模は大きいものの、スピードは表層雪崩より遅い。それでも時速40キロ以上で迫るために、徒歩で逃げるのは困難である。

全層雪崩はクラック（雪のひび割れ）などの前兆が起きるので、予想は比較的容易い。表層雪崩は突発的に発生するため事前予想は難しいが、地形の特徴から頻発箇所を避けることは可能だ。

まず知ってもらいたいのは、樹木の密度が低い場所だ。木々が密集していれば、積雪に対する楔となって雪崩を抑制する効果が期待できる。逆に言えば、樹木が密集していない場所は、雪の支えがないので崩れやすい。樹林の中にぽっかりと広い雪道が現れたなら、そこは雪崩の発生場所か発生しやすい地点であるかもしれない。

もう一つ、斜面の角度にも注意してもらいたい。

表層崩壊は、30度から45度の斜面で起きやすいことがわかっている。斜面上部は上下に引かれ、下部は重力がかかっている。それらに衝撃がかかると、積雪が千切れて雪崩が起きる場合がある。

雪崩研究家の高橋喜平によると、見通し角18度以上の場所までは、雪崩に巻き込まれる可能性があるという。これを「高橋の18度法則」という。

この他には、雪が片方に尖った形（サスツルギ）も要注意だ。これは、強風の発生場所を表している可能性がある。風で雪が下方に流されたことで、「スラブ」という滑落しやすい雪面を形成しているかもしれない。

雪山に行く人にはぜひ、以上の情報を念頭においてほしい。雪崩から逃げるのは困難だが、準備をすれば避けることは可能である。

地形ミステリー研究会

オフィステイクオー