山田裕貴、妻・西野七瀬は「マジで嫁ちゃんは何も持たず特攻していくタイプ」

俳優の山田裕貴（34歳）が、8月20日に放送されたトーク番組「ゲームゲノム」（NHK）に出演。妻で女優の西野七瀬について、「マジで嫁ちゃんは何も持たず特攻していくタイプ」と語った。



番組が「モンスターハンター」を取り上げ、シリーズ総プレイ5000時間超だという山田裕貴も番組のゲストとして登場。



「モンスターハンター」では初回作からオンライン協力プレイが導入されているが、山田は協力プレイについて「こういう人なのかも、と思ってその人の人となりを想像できるのが面白い。チーム感とかもそうですし。普段そんな体験なくないですか？」と魅力を話す。



また、山田は一緒に戦っているプレイヤーの体力が少しでも減ると心配になるタイプで、「俺は誰も仲間を失いたくないんですよ。マジで嫁ちゃんは何も持たず特攻していくタイプなんで、すぐHP（体力）減ってるんですよ。俺が回復しないと大丈夫かってなるんで。性格出ますね」と、妻で女優の西野七瀬のゲームスタイルについて語った。