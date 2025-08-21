【大雨警報】鹿児島県・錦江町、南大隅町に発表 21日20:16時点
気象台は、午後8時16分に、大雨警報（土砂災害）を錦江町、南大隅町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・錦江町、南大隅町に発表 21日20:16時点
薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では土砂災害に、薩摩、大隅地方では低い土地の浸水に、薩摩地方では河川の増水に、薩摩、大隅地方の海上では暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
22日朝にかけて警戒
■枕崎市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 21日夜のはじめ頃
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■阿久根市
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 20m/s
■指宿市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■垂水市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 22日明け方
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 20m/s
■薩摩川内市甑島
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 80mm
ピーク時間 21日夜のはじめ頃
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■日置市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 21日夜のはじめ頃
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 20m/s
■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 21日夜のはじめ頃
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 20m/s
■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■志布志市
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■南九州市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■姶良市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 22日未明
■三島村
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
■長島町
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 20m/s
■大崎町
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■東串良町
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・外海
最大風速 20m/s
■錦江町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
■南大隅町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・外海
最大風速 20m/s
■肝付町
□暴風警報
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・外海
最大風速 20m/s