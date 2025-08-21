気象台は、午後8時16分に、大雨警報（土砂災害）を錦江町、南大隅町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・錦江町、南大隅町に発表 21日20:16時点

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では土砂災害に、薩摩、大隅地方では低い土地の浸水に、薩摩地方では河川の増水に、薩摩、大隅地方の海上では暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿児島市

□大雨警報

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水

22日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 70mm





□洪水警報22日朝にかけて警戒■枕崎市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 70mmピーク時間 21日夜のはじめ頃□洪水警報22日朝にかけて警戒□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 20m/s■阿久根市□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 南・外海最大風速 20m/s■指宿市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 70mm□洪水警報22日朝にかけて警戒□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 20m/s■垂水市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■薩摩川内市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 60mmピーク時間 22日明け方□洪水警報22日朝にかけて警戒□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 南・外海最大風速 20m/s■薩摩川内市甑島□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 80mmピーク時間 21日夜のはじめ頃□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 北東・海上最大風速 20m/s■日置市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 70mmピーク時間 21日夜のはじめ頃□洪水警報22日朝にかけて警戒□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 南・外海最大風速 20m/s■いちき串木野市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 70mmピーク時間 21日夜のはじめ頃□洪水警報22日朝にかけて警戒□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 南・外海最大風速 20m/s■南さつま市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 70mm□洪水警報22日朝にかけて警戒□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 20m/s■志布志市□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 南西・海上最大風速 20m/s■南九州市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 70mm□洪水警報22日朝にかけて警戒□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 20m/s■姶良市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mmピーク時間 22日未明■三島村□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒■長島町□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 南・外海最大風速 20m/s■大崎町□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 南西・海上最大風速 20m/s■東串良町□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 南西・外海最大風速 20m/s■錦江町□大雨警報【発表】・土砂災害21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒■南大隅町□大雨警報【発表】・土砂災害21日夜遅くから22日夕方にかけて警戒□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 南西・外海最大風速 20m/s■肝付町□暴風警報21日夜遅くにかけて警戒風向 南西・外海最大風速 20m/s