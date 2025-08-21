¡Ö²ÈÂ²¤ÇÁèÃ¥Àï¤Ë¡×ÎäÅàñ»Ò¤ÎÇä¤ê¾å¤²¹¥Ä´¤Ç»Ô¾ìµ¬ÌÏ700²¯±ßÄ¶¡ª¿Íµ¤¤Î¥ï¥±¤Ï¡È¼ê·Ú¤µ¡õ¿Ê²½·Ï¤ÎÌ£¡É¡¡ñ»Ò¤òÎÌ»º¤¹¤ë¡ÈÆüËÜºÇÂç¡¦ºÇÂ®µé¤Î¹©¾ì¡É¤âÅÐ¾ì
¿©Âî¤ÎÌ£Êý¡¢ÎäÅàñ»Ò¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ïº£Ç¯¡¢700²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÍ½Â¬¤â¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¿Ê²½·Ï¤ÎÌ£¡×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂÞ¤ò³«¤±¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Î¤»¤ë¤À¤±¡ª°Â¤¯¤Æ¤ª¼ê·Ú¡ª¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¿©Âî¤ÎÌ£Êý¡ÖÎäÅàñ»Ò¡×¡£
60Âå
¡ÖËè½µ¶âÍËÆü¤Ïñ»Ò¤ÎÆü¤Ê¤Î¤Ç¡£ÎäÅà¤ÏÉ¬¤º2¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤«¡×
20Âå
¡ÖË°¤¤º¤ËÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¤«¤Ê¡×
¤½¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÇ¯¡¹³ÈÂç¡£º£Ç¯¤Ï¤Ä¤¤¤Ë700²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡©ÍÍ¡¹¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎäÅàñ»Ò¤¬¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¡©
60Âå
¡ÖÌ£¤ÎÁÇ¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥ê¥Ã¤È¾Æ¤±¤ë¡¢Ìý¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡×
10ºÐ
¡Ö¡ÊÂçºå¡Ë²¦¾¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Ç¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤¤¤â¤Î¾¡¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
20Âå
¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤¬²È¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤é¤¤¤¤¡×
¼«Âð¤Ç¡È¤ªÅ¹¤ÎÌ£¡É¤òºÆ¸½¡ªº£¤äñ»Ò¤ÏÎäÅà¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäÅàñ»Ò¤ÎÂç¼ê¡¦Âçºå²¦¾¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¿Íµ¤¤Î¥ï¥±¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¥¤¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥Õ¡¼¥º¾¦ÉÊ´ë²è¥°¥ë¡¼¥×¡¡Âç¿û²Æ¼Â¤µ¤ó
¡ÖÆù½Á¤ËÆÃ²½¤·¤¿Æù½ÁÇúÃÆñ»Ò¡£¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Îñ»Ò¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤È¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤í¤ó¤Êñ»Ò¤¬¤¢¤ë¡×
ÄêÈÖ¤Î±©º¬¤Ä¤ñ»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¡£²Á³Ê¤â¤³¤ÎÊª²Á¹â¤ÎÃæ¡¢12¸ÄÆþ¤ê¤Ç300±ß¤Ç¤ªÄà¤ê¤¬Íè¤ë¤Û¤É¤ª¼ê·Ú¤Ç¤¹¡£
¥¤¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥Õ¡¼¥º¾¦ÉÊ´ë²è¥°¥ë¡¼¥×¡¡Âç¿û²Æ¼Â¤µ¤ó
¡Ö2021Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î´Ö¤Ç140¡ó¤°¤é¤¤ÎäÅàñ»Ò¤ÎÊý¡ÊÇä¤ê¾å¤²¡Ë¤¬¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿ÎäÅàñ»Ò¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¤È¤È¤·¤«¤é²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÆüËÜºÇÂç¡¦ºÇÂ®µé¡É¤Îñ»ÒÀ½Â¤¹©¾ì¤Ç¤¹¡£
Ì£¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë±£¤·Ì£¡ª¼«²ÈÀ½Ì£Á¹¤Ê¤É¤òñ²¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ëµðÂç¥ß¥¥µ¡¼¤ä¡¢1Ê¬´Ö¤Ë¤ª¤è¤½160¸Ä¤Îñ»Ò¤òÊñ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹âÂ®Êñ¤ß¥Þ¥·¥ó¤Ê¤É¡£1»þ´Ö¤ÇºÇÂ®4500¥Ñ¥Ã¥¯¡¢1Æü¤Ç¤ª¤è¤½8Ëü¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª
¹©¾ì¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ëÎäÅàñ»Ò¡£¿Íµ¤¤Î¥ï¥±¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡ª
50Âå
¡Öñ»Ò¤òÍÈ¤²¤Æ¡¢ÊÌ¤ËÌîºÚ¤Îñ²¤òºî¤Ã¤Æ¾å¤«¤é¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤¢¤ó¤«¤±¾Æ¤¤½¤Ð¤Îñ»Ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
³¹¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¡ÈÌ£ÊÑ¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡ªÎäÅàñ»Ò¤ò¡Ö¥Á¡¼¥º¥¿¥Ã¥«¥ë¥ÓÉ÷¡×¤ä¡Ö¥Ô¥¶É÷¡×¤Ê¤É¤Ë¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¿©Âî¤ÎÌ£Êý¡ÖÎäÅàñ»Ò¡×¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£