「ヤクルト−巨人」（２１日、神宮球場）

巨人・田中将大投手（３６）が先発し５回を３安打４三振、１失点と力投。４月３日・中日戦（バンテリンドーム）以来約４カ月ぶりとなる２勝目、日米通算１９９勝目の権利を持ってマウンドを降りた。

神宮での登板はプロ２年目の０８年以来。「しっかりと一球一球、自分の意図を持ってベストのボールを投げ続けていく。それが一番大事」と意気込んで上がったマウンド。初回は打者３人で切り抜けた。圧巻は二回だった。先頭の４番・村上を低め１３１キロ変化球で空振り三振に仕留めた。続くオスナに二塁打を打たれたが続く山田を外角低め１４６キロ直球で見逃し三振に抑えた。前夜アベック本塁打を放った主砲２人を三振斬りで封じ込めリズムに乗った四球も許さず、制球も抜群だった。五回の攻撃で代打を送られて降板した。

右腕は約３カ月間の２軍調整から１軍復帰２戦目となった１３日・中日戦（東京ドーム）では５回７安打３失点（自責０）で降板。味方の失策をカバーすることができず、自身は日米通算１９９勝目を逃した。１３日の登板後には「（１勝が）そんな簡単じゃないのは分かっている。チームの勝ちを近づける投球をしていかないと」と語っていた。