¡¡½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î²¬ºê¼Ó³¨(29)¤¬²Æì¸©¡¦µÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÆµÙ¤ß¡¡²¿Ç¯¤«Á°¤â¤³¤³¤Ç¼Ì¿¿»£¤Ã¤¿¡ªÂç¹¥¤¤ÊµÜ¸ÅÅç¡£²¿²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ßµÜ¸ÅÅç¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£
¡¡ÇØÃæ¤ÎÂç¤¤¯³«¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î³¤¤È¶õ¤ò¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ÈÄ¯¤á¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÉÛ¾¯¤Ê¡ªÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¡åºÎï¤Ê³¤¤ÈÈþ½÷¡×¡Ö³¤¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤ÊÇØÃæ¡ª¡×¡Ö²ÚÔú¤ÊÇØÃæ¤â¿§¤Ã¤Ý¤¯¤ÆåºÎï¤À¡×¡Ö¹õÈ±¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³¤¤È¼Ó³¨¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤Ñ±Ç¤¨¤ë¥Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£