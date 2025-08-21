快適と美しさを叶える♡スロギーのナイトブラ＆ショーツがリニューアル

毎日のリラックスタイムをもっと快適にしてくれるスロギーから、人気シリーズがパワーアップして登場しました。8月20日（水）に発売された「ZERO FeelⓇ Night Bra」と「Natural Hip」は、やさしい肌触りと安定感を兼ね備えた新デザインにリニューアル。秋冬の夜を心地よく過ごせるナイトブラと、オーガニックコットンを使用したショーツが揃い、デイリーに寄り添うアイテムです。

ソフトなリブ素材で快適な夜を

「ZERO FeelⓇ Night Bra」は、就寝時のバストをしっかり支える〈ダイヤサポートボンディング〉構造を採用。

横流れを防ぎつつ、ソフトなリブ素材が優しくフィットします。M～LLサイズ展開で、価格は4,950円（税抜4,500円）、LLサイズは5,280円（税抜4,800円）。

ブラックやモスグリーンオールドなど4色展開で、落ち着きのあるニュアンスカラーが魅力です。

毎日に寄り添うナチュラルヒップ

「Natural Hip」はオーガニックコットンを使用した綿混ショーツ。切りっぱなし仕様でアウターにひびきにくく、快適なはき心地を実現しました。

M～LLサイズで、価格は1,870円（税抜1,700円）、LLサイズは2,090円（税抜1,900円）。定番ブラックやソフトバイオレットなどのカラー展開で、ナイトブラとのセットアップも楽しめます。

リラックスタイムにぴったりのカラー



今回のリニューアルでは、モスグリーンオールドやフィッグピンクといったニュアンスカラーが追加。大人の女性に寄り添う落ち着いた色味は、毎日のリラックスタイムをさらに心地よく演出します。

新しいスロギーで自分をもっと大切に



リニューアルされた「ZERO FeelⓇ Night Bra」と「Natural Hip」は、快適さと女性らしいデザインを両立させたアイテムです。軽やかなリブ素材やオーガニックコットンが、肌にも心にも優しく寄り添います。

リラックスタイムを特別に彩りたい人におすすめ。新しいスロギーで、自分自身をもっと大切にする時間を楽しんでみてくださいね♡