スノーボードとスケートボードの二刀流でともにオリンピックに出場した村上市出身の平野歩夢選手が21日、東京で開かれたスケートボードのイベントに参加しました。平野選手は参加した子どもたちに「大きな夢や希望を持ってほしい」とメッセージを送りました。



東京のビル街に用意されたスケートボードの特設会場。そこに登場したのは、村上市出身の平野歩夢選手とその兄・英樹選手、弟の海祝選手の3兄弟です。





〈平野歩夢選手〉「きょうはみんなとフラットに一緒にスケートボードを楽しめたらなと思っているので よろしくお願いします」3兄弟がさっそく息の合った滑りを見せます。（実況）「海祝入って来いよと言うことでこのタイミングでドロップイン 3人がエンドレス」そんな平野兄弟の原点は生まれ育った村上市。幼い頃からスケートボードやスノーボードで技を磨いてきました。そして、平野歩夢選手は2014年のソチ、2018年の平昌オリンピックのスノーボード男子ハーフパイプで銀メダルを獲得。2021年には東京オリンピックにスケートボードの日本代表としても出場。さらにその半年後には弟の海祝選手とともに出場した冬の北京オリンピックで悲願の金メダルを獲得する二刀流の活躍を見せています。21日のイベントはデモンストレーションも行われ、歩夢選手は高いエアから華麗なトリックで会場を盛り上げます。また、21日は小学生を対象とした体験教室も行われ、歩夢選手は子どもの手を引くなどしてスケートボードの楽しさを教えました。〈参加した子ども〉「めっちゃ早く進んじゃうから滑って怖かった」Q）世界で戦う選手に教えてもらえたのはどうですか？「うれしかったし楽しかった」次の世代を担う子どもたちと触れ合った平野歩夢選手。トークセッションでは子どもたちに「挑戦することの大切さ」を伝えます。〈平野歩夢選手〉「何でもやってみることは大事にしていて、恐怖はつきものなんですけど、やってみて変わる部分は大きいです。大きな夢や希望を持ってもらうチャンスにつながればなと思っているので皆さんも何かに向かってこれからも頑張ってください」夏と冬のオリンピック出場という大きな挑戦をやり遂げた平野歩夢選手からのメッセージ。21日に参加した子どもたちの中から未来のオリンピアンが誕生するかもしれません。