¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼á¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ë²è¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏÃÂê¤ÎNetflix¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡×¡£·àÃæ¥Ð¥ó¥É¡ÖTENBLANK¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢µÜ粼Í¥¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿10Ëç¤ËÆ°²è1ËÜ¤È°ìµ¤¤ËÂçÎÌÅê¹Æ¡£4¿§¤Î¥Ï¡¼¥È³¨Ê¸»ú¤È¡ÖºÇ¸å¤·¤½¤ó²¿¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ïº´Æ£¤¬ÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ÃÌ¾Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤äÄ®ÅÄ¤¬¿¿·õ¤Ë¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯»Ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö²Î¡¢¤¦¤Þ¤¤¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀªÂ·¤¤¡ÁÆ°²èºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹!!!!¡×¡ÖTENBLANK¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤!¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È!¡×¡ÖÁ´°÷Â·¤Ã¤Æ¤ÎÎý½¬É÷·Ê¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤¬¥¹¥Æ¥¡×¡Ö²ÎÀ¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
