気象庁は、きょう（21日）午前9時、九州の西にある熱帯低気圧が、台風12号に発達したと発表しました。

きょう（２１日）午後５時すぎに鹿児島県日置市付近に上陸した台風１２号は、午後６時には鹿児島市付近にあって、ゆっくりと東へ進んでいます。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートルで

中心の南側１５０キロ以内と北側１１０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



あす（２２日）午前６時には都城市付近でほとんど停滞し

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



あす（２２日）午後６時には宿毛市の南西約６０キロ

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル



が予想されます。

九州南部では線状降水帯が発生するおそれも

台風第１２号は、今後九州南部を東から東北東へ進み、２２日には日向灘に達するでしょう。九州南部・奄美地方では、台風や太平洋高気圧周辺の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。



［雨の実況］

２１日１８時現在の１時間降水量（解析雨量による速報値）

鹿児島県（奄美地方除く）

鹿児島市南部付近 約１００ミリ

南九州市付近 約９０ミリ



２０日１８時から２１日１８時までの降水量（アメダスによる速報値）

鹿児島県（奄美地方除く）

日置市東市来 ２６９.０ミリ

南さつま市加世田 ２４１.５ミリ



［雨の予想］

九州南部では、２２日夜のはじめ頃にかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。台風の動きが遅いため、同じ地域で雨が降り続いて、総降水量が多くなるおそれがあります。



２１日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ３０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く）７０ミリ



２２日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ５０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く）７０ミリ



２１日午後６時から２２日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 １８０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く）３００ミリ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、鹿児島県（奄美地方を除く） ２２日夕方にかけてです。



［風の予想］

九州南部では、２１日夜遅くにかけて、非常に強い風が吹く所があるでしょう。

２１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １５メートル（２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く）２０メートル（３０メートル）



２２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １５メートル（２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １８メートル（２５メートル）



［波の予想］

九州南部の沿岸の海域では、２２日にかけてうねりを伴った高波となる所があるでしょう。



２１日に予想される波の高さ

宮崎県 ２メートル

鹿児島県（奄美地方を除く）３メートル うねりを伴う



２２日に予想される波の高さ

宮崎県 ２メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く）３メートル うねりを伴う



［防災事項］

厳重警戒：土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

警戒事項：暴風

注意事項：うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風



発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

全国各地への天気の影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。

台風１２号＝レンレン カタカナの意味は？

台風１２号には「レンレン」というカタカナ表記の名前が付いています。



この名前は、日本を含む14か国などの政府間組織「台風委員会」が付けたものです。アジア各国・地域の人々の防災意識を高めることなどを目的に、アジアの人々になじみのある呼び名をつけることになっています。



台風１２号の「レンレン」は香港が名付けたもの、「少女の名前」を意味しているということです。



「レンレン」（香港）のあとに続く台風には、カジキ（日本）、ノンファ（ラオス）、ペイパー（マカオ）と名前が付く予定となっています。