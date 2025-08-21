憧れのアスリートとプレーする夢の時間です。バスケットボール男子日本代表の選手が、香川県高松市の中学校をサプライズ訪問しました。

【写真を見る】バスケットボール男子日本代表のテーブス海選手が中学校をサプライズ訪問「夏休みの中で一番濃い思い出に」【香川】

高松市の太田中学校を訪れたのは、プロバスケットボール選手で日本代表でも活躍するテーブス海選手です。アディダスジャパンが部活動をテーマに企画した「夢の部活体験」で、バスケットボール部の生徒が、テーブス選手が考えた練習を体験しました。ハンドリングなどの基礎やボールの運び方など、どれも日本代表チームでも行うというメニューばかりです。生徒たちは目を輝かせて練習に打ち込みました。

（バスケ部の生徒2人）

「練習を一緒にしたり、話をしたりして良い経験になりました」

「夏休みの中で一番濃い思い出になりました」

このあと、テーブス選手はスポーツに打ち込むうえでの仲間の大切さなどについて生徒に伝えました。

（バスケットボール日本代表 テーブス海選手）

「僕も中学生の時にプロの選手と触れ合う機会があって、その経験は一生忘れないので、子どもたちのプラスになる経験になればと思って訪問しました」

アディダスジャパンでは、今後もイベントなどを通じてスポーツの楽しさを伝えたいとしています。