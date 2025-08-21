¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÀÐÀîÎË¡Ö120ÅÀ¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡×¥·¥ç¥Ã¥Èºã¤¨¤Æ8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¡³«ËëÀï°ÊÍè¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ISPS¡¡HANDA²Æ¤Î·èÀï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¡Âè1Æü¡Ê2025Ç¯8·î21Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡ËÌ³¤Æ»¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹CC¡á7286¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡¡¡¾Þ¶âÁí³Û¤¬º£µ¨¹ñÆâºÇ¹â¤Î¿·µ¬Âç²ñ¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»20¾¡¤ÎÀÐÀîÎË¡Ê33¡áCASIO¡Ë¤¬8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î64¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨ºÇ¾¯¤ËÊÂ¤Ö¹¥¥¹¥³¥¢¤Ç²ó¤ê¡¢³«ËëÀï°ÊÍè¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿ÀÐÀî¤Ï¡Ö120ÅÀ¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ë¾¤á¤Ê¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¤«¤é½Ð¤Æ11ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç2¥ª¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ2¥Ñ¥Ã¥È¤Ë¼ý¤á¤¿¡£12ÈÖ¤Ï¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¶Ê¤²¤¿¤¬¡¢Àî¤ËÆþ¤ë¤®¤ê¤®¤ê¤Î¾ì½ê¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¤·¤¿¡£200¥ä¡¼¥É¤Î5ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤Ï7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç50¥»¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ºã¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é8»î¹ç¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤¬1ÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö½Äµ÷Î¥¤¬¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð½Äµ÷Î¥¤¬5¥á¡¼¥È¥ë°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐµöÍÆÈÏ°Ï¡×¤È¥¢¥¤¥¢¥ó¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·3½µÁ°¤Î¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¸å¡¢Ã»¤¤¥¯¥é¥Ö¤òÃæ¿´¤ËÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¾õÂÖ¤Ï¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½éÆü¼ó°Ì¤Ï²áµî10²ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á5²ó¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Î¨5³ä¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬ÆÍ¤ÃÁö¤ê¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡£