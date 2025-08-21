majikoが、10月17日にリリースするデジタルEP「GOLDEN JUNKIE」より、新曲「なんで？」を8月22日にリリースすることが決定した。

EPからは7月18日に「NA TTE NAI」が配信されており、「なんで？」はそれに続く形となる。

作詞・作曲・編曲を自身で務めるこの楽曲は、打ち込み主体の「NA TTE NAI」とは打って変わって生楽器が主体となる楽曲。サビで繰り返される「なんで？」のフレーズに象徴されるポップチューンだ。

8月22日20時には「テディ」に引き続きﾒｯｼｰ･ﾆｬ･ｽｯﾍﾟｰﾉ氏がイラストを担当したミュージックビデオが公開予定だ。

EP「GOLDEN JUNKIE」

2025年10月17日(金)〜各種音楽配信サイトにて配信スタート

＜majiko Presents“GOLDEN JUNKIE” Release Party”金光燦燦”＞

日程：12月14日(日)

会場：SHIBUYA WWW X