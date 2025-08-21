majiko、ニューデジタルEPより新曲「なんで？」先行配信
majikoが、10月17日にリリースするデジタルEP「GOLDEN JUNKIE」より、新曲「なんで？」を8月22日にリリースすることが決定した。
EPからは7月18日に「NA TTE NAI」が配信されており、「なんで？」はそれに続く形となる。
作詞・作曲・編曲を自身で務めるこの楽曲は、打ち込み主体の「NA TTE NAI」とは打って変わって生楽器が主体となる楽曲。サビで繰り返される「なんで？」のフレーズに象徴されるポップチューンだ。
8月22日20時には「テディ」に引き続きﾒｯｼｰ･ﾆｬ･ｽｯﾍﾟｰﾉ氏がイラストを担当したミュージックビデオが公開予定だ。
「なんで？」
2025年8月22日(金)〜各種音楽配信サイトにて配信スタート
配信リンク：https://lnk.to/Nande
EP「GOLDEN JUNKIE」
2025年10月17日(金)〜各種音楽配信サイトにて配信スタート
＜majiko Presents“GOLDEN JUNKIE” Release Party”金光燦燦”＞
日程：12月14日(日)
会場：SHIBUYA WWW X
関連リンク
◆majiko オフィシャルサイト
◆majiko オフィシャルYouTube
◆majiko オフィシャルX
◆majiko オフィシャルInstagram
◆majiko オフィシャルTikTok