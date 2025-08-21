majiko、新曲「なんで？」配信リリース決定＆MVは同日公開
10月17日に配信となるmajikoのDigital EP『GOLDEN JUNKIE』から、新曲「なんで？」が8月22日に先行配信される。
この楽曲は、作詞・作曲・編曲をmajiko自身が手がけたものだ。7月に先行リリースされた打ち込み主体の「NA TTE NAI」とは対照的に、生楽器のサウンドを軸にしたポップチューンとなっている。サビで繰り返される「なんで？」のフレーズが印象的で、聴く者の胸に響く仕上がりだ。
22日20時には、「テディ」に続きイラストレーターのメッシー・ニャ・スッペーノ氏が手掛けたミュージックビデオも公開予定となっている。
12月14日にはSHIBUYA WWW Xでワンマンライブ＜majiko Presents “GOLDEN JUNKIE” Release Party “金光燦燦”＞が開催となる。
「なんで？」
2025年8月22日 配信開始
https://lnk.to/Nande
Digital EP『GOLDEN JUNKIE』
2025年10月17日 配信
＜majiko Presents “GOLDEN JUNKIE” Release Party “金光燦燦”＞
2025年12月14日(日)
＠SHIBUYA WWW X
Official Site : https://www.majiko.net
YouTube : https://www.youtube.com/user/majikoofficial
X : https://twitter.com/majakoja
Instagram : https://www.instagram.com/majiko/
TikTok : https://www.tiktok.com/@majiko_official
Facebook : https://www.facebook.com/majikoofficial/
Weibo：https://weibo.com/u/7053204102
BiliBili https://space.bilibili.com/2024958074?spm_id_from=333.337.0.0
PINUPS artist： https://pinupsartist.jp/
UNIERA：https://uniera-label.jp/