「今日は8月21日、夏休み中のお子さんは出校日でしたか？私は、20年ほど前に鹿児島市内の小学校に通っていたんですが、出校日は8月1日と21日の2回ありました」



ただ最近は1回に減らしている学校も多いようです。ないごて、昔と変わって来たのか。取材しました。



夏休み終了まで残り11日。21日が「出校日」だったという小中学校も多いはずです。





（磯脇琢磨アナウンサー）「鹿児島市の八幡小学校では、8月21日が出校日と言うことで、夏休み中の子どもたちが元気な姿を見せてくれています」（児童）「クワガタ取りとかに行って楽しい。（出校日は）毎日夏休みなのに嫌だなという感じ」（児童）「友だちと六月灯に行ったり、手話の講座を受けたりして楽しかった。（宿題は？）順調です。93％くらい進んだ」鹿児島市下荒田の八幡小学校では、熱中症対策のためオンラインで全校朝会が行われました。熱中症対策に関しては、他にも変化したものがあります。変化したもの。それは出校日の日数です。昔は、8月1日と21日の2回行う学校も多かったと思いますが、最近では、8月下旬の1回のみに減らすところも多いと言います。出校日は、通常の授業日とは違い、出席日数に含まれないため、回数については、学校ごとの判断だそうです。さらに。（教員）「とりあえず皆さんがどれだけ頑張れたか、宿題を出していただきたい」2学期が始まるのは9月1日からですが、作文や絵画などの宿題は出校日に提出させる学校も増えてきているとのこと。昔とは変わっている出校日事情。校長先生に話を聞きました。（八幡小学校・内田奈緒美校長）「せっかく子供たちが頑張ってきた作品を、2学期が始まってからでは、じっくり見てコメントをつけたりは時間が取りにくいので、夏休みに早めに出してもらえた方が、子供たちの頑張りを丁寧に評価できる」内田校長によると、子供たちは、夏休みの間に普段は取り組めない課題に挑戦しているため、コンクールへの応募などに向けて、担任も時間をかけて丁寧に評価をしたいということです。（八幡小学校・内田奈緒美校長）「夏休みは40日以上ととても長い期間。休みが残り10日になったこのタイミングで一旦子どもたちに登校してもらい、子どもたちの心身の状況を把握するいい機会になっている」宿題の進み具合のアドバイスや、困っている子供たちのサポートも行えるので、2学期をスムーズに始めるためにも出校日は重要だということです。そもそもなぜ出校日は8月21日が多いのか、という疑問についてですが、昔は先生たちの給料は、手渡しで、21日に支給だったそうです。そのため、「先生たちが多く集まる日を出校日にした」という説もあるそうです。