ºå¿À¡¡Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¡¡¸Þ²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Î¡¼Åêµå¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ò¾Î»¿¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤â¥¥ì¥¥ì¤ä¡×´í¸±µåÂà¾ì¤Ï¡Ö»ÄÇ°¡£°æ¾å¤¯¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û
¡¡¡Ö¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£²¡Ý£±ºå¿À¡×¡Ê¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃÞ¸å¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÀËÇÔ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬£´²óÌµ°ÂÂÇ£¶Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤È¸Þ²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÎÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦°æ¾å¤Ø¤ÎÆ¬Éô»àµå¤Ç´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸å¤ò¼õ¤±¤¿ÌÚ²¼¡¢ÅçËÜ¤âÌµ°ÂÂÇÅêµå¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢ÀÐ¹õ¤¬Ì£Êý¤Î¥ß¥¹¤âÍí¤ß¡¢£²¼ºÅÀ¤ÇÉé¤±Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï¶å²ó¤ËÆ£ÅÄ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ý´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö°æ¾å¤¯¤ó¤Ë¤Ï¤Í¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡£¡Ê¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅêµå¼«ÂÎ¤Ï¡ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤Í¡£º£Æü¤Ï¤â¤¦ºÇ½é¤«¤éÈô¤Ð¤»¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸å¤í¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¤¤ë¤·¡£º£Æü¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤â¥¥ì¥¥ì¤ä¡£¤â¤¦º£Æü¤Ïº£Ç¯°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£Èó¾ï¤Ë¤Í¡£Ï»²ó¤Þ¤Ç¤³¤ì¹Ô¤±¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¿ÌðÀè¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡£»ÄÇ°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Ê¡£°æ¾å¤¯¤ó¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×
¡¡¡ÝÌÚ²¼¤¬¶ÛµÞÅÐÈÄ¤Ç¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£
¡¡¡ÖÉé¤±¤Æ¤ë»þ¤Ë¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Î¤Í¡¢¹©Æ£¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌÚ²¼¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Í¡£º£¸å¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤¢¤ì¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÎÏ¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡Ý¤±¤¬ÌÀ¤±¤ÎÀÐ¹õ¤ÏÏ¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÐ¹õ¤ÏºòÆü£³£°µåÅê¤²¤¿¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥ß¥¹¤â½Ð¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¡Ý»î¹ç¤ò·è¤·¤¿¤Î¤Ï¼·²ó¤Î¼éÈ÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢ÅèÂ¼¤È¤«¤Ï¤Í¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À£±Ç¯À¸¤Ç¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤«¤éÍè¤Æ¡¢Âç¤·¤¿·Ð¸³¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼ºÇÔ¤ò¼ºÇÔ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£À¸¤«¤µ¤»¤ë¤è¡£²¶¤Ï¤â¤¦ÅèÂ¼¤òÃÃ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤Ø¤³¤¿¤é¤·¤È¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢°®¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ä¤á¤ëÍ¦µ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦º£Æü¤Î¥ß¥¹¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶¤¸¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ÎÊÕ¤ò¼¡¤ËÀ¸¤«¤¹¤â»¦¤¹¤â¤·¤Þ¤à¤é¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ä¡×
¡¡¡ÝÂÇÀþ¤ÏÌî¸ý¤ËÄ¹ÂÇ¤¬£²¤Ä¡£
¡¡¡ÖÌî¸ý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡£ÂÇÀþ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤ó¤è¡£¤³¤ÎÈÄÅì¤È¤¤¤¤¡¢ÉðÅÄ¤È¤¤¤¤¡¢¾åÃãÃ«¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÂÇ¤Ä¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ý£±·³·Ð¸³ËÉÙ¤Ê·ª¸¶¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ïµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡£¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤Æ¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÅçËÜ¤â¤«¤Ê¤ê»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Í¡£ÉÙÅÄ¤â¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¤¤Ä¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´»Ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤ë¡×