鹿児島市和田３丁目の２１日午後６時半ごろの様子です。撮影した人によると「和田川が氾濫して水がどんどん流れてきました。風と雨が凄かったです。車はなんとか走っていましたが、そのうち止まってしまって、うちに避難していました。」ということです。

鹿児島市の和田川をとらえた別の写真です。午後６時ごろ、和田３丁目の橋では、川の水位が橋を超え、欄干に流木が挟まっています。

付近では、川からあふれた水が道路に流れ込んで、道路と川が一緒になっています。

南さつま市加世田内山田、午後６時半ごろの様子です。川があふれています。南さつま市加世田内山田では、車が水没する被害が相次いでいるということです。

鹿児島市下福元町の木ノ下川上流域では、木ノ下川が越水し、上流域が浸水しているということです。

撮影した人によると、「避難指示があり、平屋の方々は避難誘導されました。2階建ての私達は、住宅の高いところへの避難を消防士に呼びかけられました。このあとの雨が心配です」と話しています。

午後５時５０分に鹿児島市慈眼寺のＪＲ高架下では、道路が冠水して車が複数台動けなくなっています。

午後７時半ごろ、同じ場所で撮影された画像では、高架下の冠水が続き、車３台が立ち往生しています。車体の下半分まで水没している車も確認できます。

２１日午後５時半ごろ、鹿児島市の産業道路でされた映像です。

撮影した人によると、「南警察署前からずっと冠水していました。渋滞も発生しています。動けなくなった車も1台見かけました。」ということです。

南さつま市加世田の午後６時１５分ごろの様子です。撮影した人によると、大谷川、加世田川の水位が上がっていたということです。

台風１２号た上陸した日置市です。伊集院町の中心部を流れる神之川の水位がかなり上がっています。

撮影した人によると、付近では冠水があり、消防がポンプで排水作業をしていたということです。

鹿児島市東谷山の午後５時半の様子です。「雨で冠水して、植木鉢が浮いてました。足首まで冠水しています。」とのことです。交差点を通る車はタイヤの上付近まで冠水しています。

鹿児島市春山町の県道３５号永吉入佐鹿児島線では、21日午後５時３０分ごろ、道路に木が倒れ、通れなくなっています。現場はお茶の里近くです。

南さつま市加世田津貫では、民家の庭先まで水が上がっています。物干し竿の土台が完全に見えなくなり、プラスチックのケースが浮いています。

午後５時５０分ごろ、南さつま市加世田津貫を流れる加世田川は、かなり水位が上がっている様子が確認できます。

撮影した人によると、「家の裏手の川が氾濫しています。加世田の市街地や鹿児島市に仕事に行っている人は帰れない状況だそうです。ここに住み始めて25年、こんな事初めてです。」と話しています。

鹿児島県内では、あすにかけて台風１２号の大雨に警戒が必要です。

