「とりあえず持っておきたい」急なお呼ばれ・お別れでも安心…大人の必須アイテム「パールアクセサリー」
突然の冠婚葬祭は準備不足になりがち。特に女性はフォーマルな服装だけでなく、アクセサリー選びに迷うことが多い。そんなとき、唯一無二の“正解”として選ばれるのがパールアクセサリーだ。結婚式にパーティ、お葬式、法事まで幅広く対応できるため、ひとつ持っておくだけで安心できる。Amazonなら急な予定でもすぐに手元に届くのも魅力。今回は大人の必需品として欠かせない、パールアクセサリーを厳選して紹介する。
【写真】冠婚葬祭に万能！定番シンプルパール
●知っておきたい、冠婚葬祭でのアクセサリー●
■結婚式・お祝いの席
・白〜クリーム系が基本
清楚で華やかな印象を与える。
・二連以上のネックレスもOK
華やかさを出すため、二連・三連も許される。
・ブラックパールは避ける
弔事のイメージが強いので、お祝いの席には不向き。
■お葬式・法事
・一連ネックレスがマナー
「不幸が重なる」を連想させるため二連以上はNG。
・白・グレー・黒のパール
真っ白なパールでも問題ない。落ち着いたグレーや黒パールもよく使われる。
・ピアスは一粒タイプに
揺れるデザインは避けて、控えめな一粒が安心。
■パール ネックレス＆イヤリング 8mm 42cm
シンプルで王道の一連パールネックレスとイヤリングのセット。粒サイズは8mmとほどよく存在感があり、42cmの長さで首元に美しく沿う。結婚式やお葬式、法事まで幅広く対応できるため、最初の一本として選ぶのに最適だ。留め具も上品で、イヤリングがセットになっているため統一感のある装いが可能。他の商品と比べて、冠婚葬祭の「どんな場でも安心して使える万能感」が強み。
・一連パールで冠婚葬祭すべてに対応
・8mmサイズで上品かつ存在感あり
・ネックレスとイヤリングがセットで便利
■パール ネックレス＆イヤリング シルバー925 日本製 ブラック8mm 45cm
ブラックパール風の落ち着いた輝きを持つネックレスとイヤリングのセット。8mm珠と45cmの長さはフォーマル感を保ちつつ、控えめでシックな印象を与える。特にお葬式や法事の場で重宝するアイテムであり、白パールしか持っていない人の「2本目」としておすすめ。他の白パールに比べて、弔事専用として安心して使える点が大きな魅力だ。
・弔事にふさわしい落ち着いたブラックパール
・シルバー925の金具で高級感あり
・日本製の丁寧な仕上げで安心
■パール ネックレス＆ピアス 2点セット 8ミリ
シンプルな一連ネックレスに加え、同じパールを使ったピアスが付属した2点セット。8mmサイズは華やかすぎず、冠婚葬祭すべてのシーンで使える。特にイヤリングではなくピアスを好む人に最適。他のセット商品と比べ、軽やかで耳元の印象をすっきり見せられる点が魅力。
・ネックレスとピアスの統一感あるセット
・冠婚葬祭すべてのシーンで使用可能
・耳元をすっきり見せるシンプルデザイン
■パール ネックレス 8mm 45cm
シンプルでクセのない8mmのパールネックレス単品。45cmの長さはデコルテにきれいに収まり、ジャケットやワンピースなど幅広い服装と相性が良い。セット商品ではなく「とにかく一本欲しい」という人にぴったり。価格帯も抑えめで、最初に揃えるアイテムとして非常に実用的だ。他の商品と比べてシンプルさが際立ち、無駄のない一本。
・シンプルな一連ネックレス一本で万能
・初めてのパールアクセとして最適
・手頃な価格で揃えやすい
■パール ネックレス ピアス 2点セット 8mm 42cm
短めの42cmネックレスとピアスの2点セット。フェイスラインに沿う長さで顔周りをすっきり見せる。特に華奢な体型や首が短めの人にもフィットする点が特徴。他商品に比べ、すっきりした印象を与えるので、結婚式など明るい席にも最適。
・短め42cmでフェイスラインを美しく見せる
・ネックレスとピアスのセットで統一感あり
・華奢な体型にもフィットするデザイン
■パールネックレス ピアスセット 43cm
シンプルながら存在感のあるネックレスとピアスのセット。43cmという長さは標準的で、あらゆるフォーマルな場に対応できる。ピアスがついているため耳元まで完成されたコーディネートが可能。他と比べて、絶妙な長さで「長すぎず短すぎず」誰にでも合わせやすい点が魅力。
・標準的な43cmでバランスが良い
・ネックレスとピアスで統一感を演出
・冠婚葬祭すべての場に対応できる万能セット
■おめでたい席では華やかに…パール ラインストーン ビジュー ネックレス ピアス
ラインストーンをあしらった華やかなパールアクセサリー。結婚式やパーティーなど、喜ばしい場にぴったり。上品さを保ちつつ華やかさを演出できるので、他のシンプルなパールよりもお祝いの席向けに特化したアイテムだ。お葬式には不向きだが、「結婚式専用」として一つ持っておくと便利。
・ラインストーン入りで華やかさ抜群
・結婚式やパーティーに映えるデザイン
・普段のシンプルパールとの差別化が可能
■リュクスミモザ パール ネックレス 2連
二連タイプのパールネックレス。結婚式やお祝いの席で華やかさを演出できる。粒サイズや長さに変化をつけることで動きのあるデザインになっており、首元を豪華に見せてくれる。他の商品と比べて「晴れの日専用」として活躍度が高い。お葬式には使えないが、お祝いの場で存在感を発揮。
・二連デザインで華やかな印象に
・首元を豪華に見せる立体感あるデザイン
・結婚式やお祝いの席に特化したアイテム
■パール ウエディング 結婚式 ヘアアクセサリー 髪飾り
結婚式やパーティーなど華やかな場にぴったりのヘアアクセサリー。大小のパールと繊細なビジューが組み合わさり、髪型に立体感と上品さをプラスできる。まとめ髪やハーフアップに添えるだけで一気に華やぎ、特別感のあるスタイルに仕上がる。ネックレスやピアスとコーディネートすれば、より統一感のあるフォーマルスタイルが完成。他の商品と比べて「ヘアアレンジを格上げできる」という点が強み。
・パールとビジューで華やかな印象を演出
・結婚式やパーティーで存在感を発揮
・ネックレスやピアスと合わせて統一感あるコーデに
パールアクセサリーは冠婚葬祭のすべての場で「唯一の正解」といえる存在だ。白い一連パールは万能で、ブラックやグレーは弔事に、二連・三連やラインストーン入りは結婚式などの晴れの日にと、シーンに合わせて使い分けることができる。Amazonなら急な予定にもすぐに対応できるので、事前に一つ揃えておくことで慌てずに済む。大人の女性にとってパールは必携のアイテム。まだ持っていないなら、今こそ準備しておきたい。
