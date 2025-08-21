第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は21日、甲子園球場で第14日が行われ、準決勝第2試合で沖縄尚学（沖縄）が山梨学院（山梨）を5-4で下し、沖縄県勢としては2010年の興南以来、15年ぶりの決勝進出を果たした。沖縄では、お昼時の市役所ロビーで、テレビ中継にかじりつく人が多数。その様子を収めた映像が話題となっている。

熱戦に夢中だった。沖縄県の浦添市長・松本哲治氏がXで報告したのは、お昼時の市役所ロビーに大勢の人が集まり、甲子園中継にかじりつく県民の様子。動画には「浦添市役所ロビー 絶賛応援中です！」の文字が載せられ、誰もがその場から動けなかった。

Googleマップの直線距離では約1200キロ離れた甲子園と浦添市役所。試合は11時2分に始まり、終わったのは13時9分。沖縄尚学が7回に5-4と勝ち越し、お昼休憩が終わる頃に佳境を迎えていた。松本市長は涙付きの顔文字を添えて「午後も仕事」と嘆きのメッセージも綴り県民の思いを代弁していた。投稿は公開から6時間あまりで5万回再生を超えて話題となっている。

激闘を制した沖縄尚学は23日の決勝で、日大三（西東京）と対戦。同校史上初となる夏制覇へあと1勝に迫った。



