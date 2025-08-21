鹿児島県でも大崎町で震度5強を観測した日向灘地震から、今月で1年です。

揺れを経験した人たちは備えを進めています。

去年8月8日に起きた日向灘を震源地とするマグニチュード7.1の地震。

震度6弱を宮崎県、鹿児島県内でも震度5強を大崎町、震度5弱を鹿屋市や鹿児島市などで観測。住宅の倒壊やがけ崩れが相次ぎました。

（記者）「1年前、崖崩れが発生した志布志市の現場。斜面には少しずつ草が映え始めているが、大部分はまだ土がむき出しとなったままで、木の根も見えている」

1年経った現在も、地震の爪痕は各地で残っています。崖崩れがあった斜面は茶色い土が見え、一部はブルーシートで覆われています。

大崎町では、液状化によって地面はひび割れ、隆起した場所がそのままです。

大崎町假宿の川畑食堂です。地震では、棚が倒れ、食器が床に落ちるなどの被害を受けました。

（川畑興江さん・80）「今まで記憶にないような大きな地震、これで終わりと思うくらい強かった。一年経つのが早くてびっくり」

82歳の夫と2人暮しの川畑さん。去年の地震以降、食器棚を留め具や滑り止めで固定しています。

地震により休業していた食堂はなんとか再開しましたが、割れた皿やガラスは、今も残っています。

（夫・紘一さん・82）「まだ片付けていない、ガラスだけは」

（川畑興江さん・80）「捨てないといけないけど重い。年だから」

1年前のあの日以来、小さな揺れにも敏感になっているといいます。

（川畑興江さん・80）「一番怖いのは地震。（あれ以来）ちょっと揺れただけでも、『地震だ』と思う。携帯をみたら違った、地震に関してはトラウマになっている」

県内では、先月、トカラ列島近海を震源地とする群発地震で、悪石島で最大震度6弱を観測。地震のニュースを目にする度、当時の恐怖がよみがえるといいます。

（川畑興江さん・80）「分かる、あの人たちの気持ちが。大変。一日中続くなんて。早く収まってほしいと思っていた」

30年以内に高い確率で起こるとされている南海トラフ巨大地震。川畑さんは、「地震の記憶を忘れず、常に危機感を持ち続けてほしい」と話します。

（川畑興江さん・80）

「お客さんも当時は地震について話したが、1年経ったらない。忘れたかな、みんな」

「南海トラフはいつ来るか分からない。あすあるかもしれない、忘れないで常に気を付けていかないと」

この地震では、南海トラフ地震の「臨時情報」が初めて発表されました。再び発表された時、どのような対応をとればいいか、まとめました。

「臨時情報」とは、大きな地震などが起きた後、巨大地震の可能性が高まっている場合に発表されます。専門家の評価の結果、出される情報は主に2種類です。

「巨大地震注意」は、地震への備えの再確認を呼びかけるものです。1年前はこの情報が発表されました。

一方、「巨大地震警戒」は、避難が難しい地域や高齢者らを対象に、1週間の事前避難が求められます。

防災心理学が専門の京都大学・矢守克也教授は、災害が起きていない今のうちに臨時情報について理解を深めてほしいと話します。

（防災心理学が専門・京都大学 矢守克也教授）「皆さん人生の中で何回も経験する情報におそらくなる。情報が出た時に何をするのか、何はしないのか、家族で話し合っておくということはすごく大事なこと」

一方で、「地震はそもそも予知できるものではなく、臨時情報が全てではない」とも強調します。

（防災心理学が専門・京都大学 矢守克也教授）

「気象庁から何の情報もなく、南海トラフ地震が起こる可能性は十分にある」

「こうして話している次の瞬間にも、南海トラフ地震がいきなり起こる可能性はあると思って、普段から備えを高めていくことが一番大事」

いつ起きるか分からない巨大地震。日ごろからの備えが大切です。

・