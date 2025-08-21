【実話】宗教にハマッた母を「心の底から恨んでます」… “笑顔が逆に怖い”毒母と過ごした30年間の地獄とは【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
猛暑の夏はお家でのんびり漫画三昧…！夏休み特集として、2025年によく読まれた漫画を改めて紹介！
子どものころから漫画が好きで、ユーモアあふれる作品を描いてきた宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。X(旧Twitter)で公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基にした人気漫画だ。今回は、頼者のお母さんの印象などについて著者に話を聞いた(後編)。
夜逃げ屋のスタッフとして荷物の搬入を終えた宮野さんたちは、依頼者の井上さんを移転先まで送ることになった。井上さんは、道中に駅前を通ってほしいと社長に頼む。理由を尋ねると、そこにお母さんが宗教のパンフレットを配っているからだという。井上さんの意思を尊重し、社長がワゴン車を駅前に向かわせると、白い帽子を被ったお母さんが立っていた――。
■「母親の笑顔が逆に怖かった」
宮野さんは、井上さんのお母さんを見たときの印象を「笑顔で幸せそうだったが、その笑顔が逆に怖かった」と語る。また、井上さんの叫びを聞いたときは「ものすごくびっくりした」という。「読んでいただいた方にはわかると思うんですが、かなり物静かな方だったので。
ただ、それだけ溜め込んでいたものも多かったんでしょうし、驚きのあとはただただ同情しました」と当時の心境を明かした。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。