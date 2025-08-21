「paint the town red」の意味は？「街を赤く染める」ってなんだか怖い…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「paint the town red」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「盛大に祝う」でした！
この表現は、なにかを盛大に祝うことを指します。
実際に建物や街を赤く塗ることではなく、楽しむことを比喩的に表現しているフレーズですよ。
「After their graduation, they decided to paint the town red by going to all their favorite places.」
（卒業後、彼らはお気に入りの場所をまわって盛大に祝うことを決めた）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部