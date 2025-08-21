「paint the town red」の意味は？「街を赤く染める」ってなんだか怖い…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「盛大に祝う」でした！

この表現は、なにかを盛大に祝うことを指します。

実際に建物や街を赤く塗ることではなく、楽しむことを比喩的に表現しているフレーズですよ。

「After their graduation, they decided to paint the town red by going to all their favorite places.」

（卒業後、彼らはお気に入りの場所をまわって盛大に祝うことを決めた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。