◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人(21日、神宮球場)

巨人は日米通算200勝まであと2勝としている田中将大投手が199勝目の権利を持って降板しました。

田中投手は初回から見逃し三振を奪うなど、ヤクルト打線を三者凡退に抑えると、2回には先頭の村上宗隆選手に対してカウント2-2から131キロのスライダーで空振り三振を奪います。その後、1アウト2塁としますが、山田哲人選手から146キロのストレートで三球で三振を奪うなど、この回も無失点に抑えました。

4回にオスナ選手にソロホームランを浴びますが、失点はこの1点のみにとどめた田中投手。5回には3アウトを奪うと、笑顔を見せながらベンチに下がりました。

この回を投げ終え、ベンチへ戻ると阿部慎之助監督が近寄り、言葉をかけグータッチで好投をねぎらいました。

田中投手は6回に自身の打席が回る際に代打が送られ、ここで交代。5回81球を投げ、被安打3、4奪三振、1失点の好投を見せ降板しました。味方打線が序盤に6点を奪う援護にも助けられ、日米通算199勝目の権利を手にしました。