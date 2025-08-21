有村架純、ショートパンツ姿に称賛の声 「めっちゃ美脚」「美しすぎる」
有村架純のスタッフが運営するXアカウントが21日、オフショットを公開。ショートパンツ姿で美脚を披露した姿に、ファンから「めっちゃ美脚」「美しすぎる」と称賛の声が寄せられている。
【写真】有村架純 海水浴ショット公開 30代初の写真集より
投稿では、同日発売の雑誌「美的」10月号の表紙を有村が飾っていることを告知。「撮影後の架純氏を」とのコメントとともにオフショットが披露された。
写真の有村は、グレーのショート丈ニットとショートパンツのセットアップに黒のロングブーツを合わせたコーディネート。肩やウエストを大胆に見せつつも上品さを感じさせる装いで、すらりと伸びた脚線美が際立っている。
この姿にファンからは「めっちゃ美脚」「足長っ！」「美しすぎる」「可愛すぎる」「女神」といった声が相次ぎ、注目を集めている。
引用：「有村架純’s staff」X（＠Kasumistaff）
