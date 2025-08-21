◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-楽天（21日、ZOZOマリン）

ロッテは山口航輝選手の３打席連続ホームランを皮切りに4回に９得点を挙げました。

初回、郄部瑛斗選手が３ベースを放ち続く打者は２試合連続のホームラン中の山口航輝選手。2球目、高めのストレートをレフトスタンドに運び、先制の2ランで自身初の3試合連続ホームランとしていました。

楽天に１点差と詰め寄られた４回、再び郄部選手がセンターへヒットを放ちます。すると先ほど先制のホームランを放った山口選手。「ファームで一緒に頑張っていたのでなんとか勝ちを付けてあげたいし、点を取ってヨシ君（先発・吉川悠斗投手）に勝ちを付けれるように頑張ります」とコメント。その思いを胸に瀧中投手の3球目、フォークを左中間への2ランホームランとし、2打席連続の2ラン。宣言通りに吉川投手を援護します。するとロッテ打線が爆発、友杉篤輝選手と郄部選手がタイムリーヒットで８−１とし、ここで楽天の先発・瀧中瞭太選手がマウンドを降ります。

ロッテ打線を止めたい楽天は柴田大地投手に代わりますが、打者一巡となった２アウト１塁、３塁で再び山口選手。今度は148キロのストレートをスタンド中段に運ぶ３ランホームランで３打席連続ホームランを達成し１０点差と突き放しました。３打席連続ホームランの山口選手にSNSでは「やりすぎよ！！やーまぐっち！！」「エグ過ぎだろう！」「興奮しすぎて家族に怒られた」「山口航輝選手すごすぎる！！」と称賛の嵐が巻き起こっています。