オトナ限定の“ヨアソビ”スポット♡ おしゃれでメニューも豊富な「シーシャバー」をご紹介！
Rayがおすすめしたいオトナなヨアソビスポットを厳選！今回は、お酒ともに夏の夜を満喫できる「シーシャバー」をご紹介します。カフェメニューが豊富だったり、駅からのアクセスが良好だったりと、“シーシャ初心者”さんでも安心なスポットを集めてみました！
若者が集う♡ 都内のヨアソビめぐり
夜景や音楽とともにお酒を楽しむ。そんなちょっぴりオトナな夏の夜を存分に楽しむのも、チルの一環♡ みんなが行きたくなる“ヨアソビ”スポットを集めてみました！
Shisha
Check! chotto下北沢
オトナなムードが漂うおしゃれな店内。70種類以上のシーシャとカフェメニューが豊富だから、シーシャ初心者さんでも安心。
INFORMATION
住：東京都世田谷区北沢3-19-20 reload"2-3
☎：03-6826-2959
営：14:00〜23:30（L.O.22:30）
休：月曜
Instagram：@chotto_shimokita
Check! BUTTER tokyo -渋谷-
「深呼吸×とける」がコンセプトのおしゃれバー。大都会で焚き火とシーシャが一緒に楽しめて、渋谷から徒歩8分とアクセスも◎。
INFORMATION
住：東京都渋谷区円山町28-8 第18宮庭マンション104
☎：03-6416-4018
営：平日 19:00〜翌6:00、土日祝 15:00〜翌6:00
休：不定 ※最新情報はInstagramより確認してください。
Instagram：@butter_tokyo
Ray編集部 エディター 草野咲来