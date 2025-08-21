オトナ限定の“ヨアソビ”スポット♡ おしゃれでメニューも豊富な「シーシャバー」をご紹介！

Rayがおすすめしたいオトナなヨアソビスポットを厳選！今回は、お酒ともに夏の夜を満喫できる「シーシャバー」をご紹介します。カフェメニューが豊富だったり、駅からのアクセスが良好だったりと、“シーシャ初心者”さんでも安心なスポットを集めてみました！

夜景や音楽とともにお酒を楽しむ。そんなちょっぴりオトナな夏の夜を存分に楽しむのも、チルの一環♡ みんなが行きたくなる“ヨアソビ”スポットを集めてみました！

Shisha

オトナなムードが漂うおしゃれな店内。70種類以上のシーシャとカフェメニューが豊富だから、シーシャ初心者さんでも安心。

Check! BUTTER tokyo -渋谷-

「深呼吸×とける」がコンセプトのおしゃれバー。大都会で焚き火とシーシャが一緒に楽しめて、渋谷から徒歩8分とアクセスも◎。

INFORMATION

住：東京都渋谷区円山町28-8 第18宮庭マンション104

☎：03-6416-4018

営：平日 19:00〜翌6:00、土日祝 15:00〜翌6:00

休：不定 ※最新情報はInstagramより確認してください。

Instagram：@butter_tokyo