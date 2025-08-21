TICAD 300°Ê¾å¤Î¶¨ÎÏÊ¸½ñ¤òÄù·ë¡¡ÀÐÇËÁíÍý¡ÖÆüËÜ¥¢¥Õ¥ê¥«ÁÐÊý¤¬¶¯¤ß¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¡×
²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Î2ÆüÌÜ¤Î21Æü¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«Â¦¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¶¨ÎÏÊ¸½ñ¤ÎÈäÏª¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Äù·ë¤µ¤ì¤¿¶¨ÎÏÊ¸½ñ¤Ï300°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï21Æü¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¸½ÃÏ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤È¤â¤ËÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ê¤É¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÇÀ¶È¡¢AI¡¢°åÎÅ¤ä±§Ãè¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯ÉÜ¤ä´ë¶È¤È¥¢¥Õ¥ê¥«Â¦¤Î´Ö¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¶¨ÎÏÊ¸½ñ¤ÎÈäÏª¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤äÌ±´Ö´ë¶È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö´±Ì±¥Ó¥¸¥Í¥¹ÂÐÏÃ¡×¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÁ°²ó¤ÎTICAD8¡¢¤½¤Î»þ¤Î3ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë300·ï°Ê¾å¤Î¶¨ÎÏÊ¸½ñ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤òÌóÂ«¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÈÆüËÜ¤Ë¤ÏAI¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Ï¼ã¤¤¿Í¡¹¤Î³èÎÏ¤äÁÏÂ¤À¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬ÁÐÊý¤Î¶¯¤ß¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¤Ï¤«¤ë¤³¤È¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TICAD¤Ï¤¢¤¹¤¬ºÇ½ªÆü¤Ç¡¢¶¦Æ±µÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÀÐÇËÁíÍý¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
