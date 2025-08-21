自民党の小泉農相は２１日、大阪市此花区の人工島・夢洲（ゆめしま）を訪れ、大阪・関西万博の会場を視察した。

大阪府知事で日本維新の会の吉村代表が同行し、蜜月ぶりをアピールした。自民は、連立枠組み拡大の対象として維新に期待を寄せるだけに、「ポスト石破」候補の小泉氏と維新の距離の近さは今後も注目されそうだ。

小泉氏と吉村氏の視察は約２時間に及び、大阪府や米国のパビリオンなどを回った。両氏は、個人が自家用車を使って有償で人を運ぶ「ライドシェア」を推進するなど政策面の親和性の高さでも知られる。

視察後、並んで記者団の取材に応じ、小泉氏は、吉村氏を「批判もあった万博がこれだけにぎわい、評価を覆した。改革の魂を持った政治家だ」と評価した。吉村氏も「小泉氏は自民の中でも改革派だ。仲が良く、信頼している」と称賛した。

小泉氏の「後見人」とされる自民の菅副総裁も維新と太いパイプを持つ。自民内には「小泉氏が党総裁になれば維新との連立の布石になる」（重鎮）との見方がある。吉村氏はこの日「現時点で連立は考えていない」としつつ、「まずは自民の体制をはっきりしてもらいたい。同じ考えを持つ皆さんと協力し、政治を前に進めたい」と強調した。