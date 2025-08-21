平手友梨奈、作詞を手がけた「I’m human」配信決定 初ワンマン映像の一度限りの公開も
平手友梨奈が、きょう21日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で自身初のワンマンライブ『平手友梨奈 1st LIVE “零”』を開催し、作詞を手がけた新曲「I’m human」を初披露した。同曲は8月26日に配信リリースされることが決定している。
【写真】作詞を手がけた新曲の配信リリースが決定した平手友梨奈
ライブでは「bleeding love」「ALL I WANT」「イニミニマイニモ」をはじめ、グループ活動時代の楽曲やカバー曲など全12曲を披露。圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了した。
「I’m human」は、自身の葛藤や生きる意思を表現した歌詞と、ダークで重厚なサウンドが織りなす独自の世界観が特徴。公開されたジャケット写真とあわせて注目を集めそうだ。
さらに、今回のワンマンライブの映像が27日に平手友梨奈オフィシャルYouTubeチャンネルで配信されることも決定。一度限りの配信となる。
