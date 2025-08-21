渋谷すばる、11月に新アルバム『Su』をリリース 玉屋2060％とのタッグ＆The Birthday参加曲も収録
ソロアーティストの渋谷すばるが、ニューアルバム『Su』を11月5日にリリースすることを発表した。前作から約2年ぶりとなる同作では、Wiennersの玉屋2060％をアレンジャーに迎えたタイトル曲「Su」や、The Birthday（クハラカズユキ、ヒライハルキ、フジイケンジ）とともに再録した「繋がる -Su ver.-」など、多彩なコラボレーションが展開される。
【画像】個性が光るアートワーク！アルバム『Su』の通常盤／初回盤／限定盤ジャケット
アルバム『Su』は、「あなたと共に…」をコンセプトに制作された作品。関西弁が飛び交うロックチューン「Su」は、渋谷自身が作詞・作曲を手がけ、玉屋2060％がアレンジを担当している。さらに、今年6月に盟友・横山裕（SUPER EIGHT）のアルバム『ROCK TO YOU』に収録された「繋がる」をリアレンジし、The Birthdayのメンバーとともに新たに録音された「繋がる -Su ver.-」も収録。ほかに、今年3月に配信された「さらば」も含まれる予定だ。
パッケージは完全生産限定盤（FC限定）、初回生産限定盤、通常盤の3形態で発売。完全生産限定盤には、アナログサイズジャケット仕様のCDに加え、オリジナルTシャツとビニールバッグが付属。Blu-rayには「Su」のミュージックビデオとメイキング映像、The Birthdayとの「繋がる -Su ver.-」制作ドキュメンタリー映像などが収められる。初回盤には同Blu-rayに加え、28ページのフォトブックも同梱される。
アートディレクションは、トイズファクトリーとの契約以降、渋谷のアートワークやツアーグッズを手がけている丸井元子氏と仁平早紀氏が担当。アートの世界に溶け込むような渋谷の姿が切り取られている。
さらに、アルバムタイトルを冠したアジアツアー『渋谷すばる ASIA TOUR 2025-2026「Su」』の開催も決定。11月15日の上海公演を皮切りに、台北、埼玉、愛知、東京、兵庫、福岡、大阪の8都市で開催される予定となっている。
渋谷は同作について、「様々な事と向き合い、闘い生きている、あなたの日常に、渋谷すばるという非日常として寄り添いたい。そんな思いで、僕の日常の中で作った」とコメント。「New Album『Su』はまだ未完成。一曲、一曲を完成させるのは、あなたです！」とメッセージを寄せている。
