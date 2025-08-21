神奈川代表・横浜の夏の甲子園初戦となった８日の敦賀気比（福井）との１回戦。アルプスには意外なメンバーの姿があった。神奈川大会決勝で同校と対戦し敗れた、東海大相模の選手たちだった。

チームの中心打者・金本貫汰（３年）は兵庫県尼崎市出身。「中村と柴田が僕の家に泊まって、今日一緒に来ました」と、３番を打った中村龍之介（３年）、主将の柴田元気（３年）、さらに大阪出身の森晴太郎（３年）も合流し、４人で横浜の応援に駆けつけた。応援団からメガホンを受け取ると、ライバルたちへ声援を送った。

試合は横浜が前半で５点を奪い、先発の織田翔希（２年）が完封勝利。金本は、「さすがっていう感じ」とスコアボードを見つめつぶやく。「ライバルとして３年間戦ってきて、応援したいと思えるようなチームです」と横浜ナインをたたえた。中村は、横浜ナインへの感謝を述べた。「横浜高校がいたから、高いモチベーションを持って野球ができた」。

横浜は、１９日の準々決勝で県岐阜商（岐阜）に敗戦。春夏連覇を目指した旅路は、道半ばでついえることとなった。横浜の阿部葉太（３年）、東海大相模の中村は大学進学を明言。それぞれの選手が新たな舞台へ歩みを進める。

この日、金本が阿部へと語った思いは、次のステージで戦う阿部だけでなく、次世代を担う横浜の選手たちにもつながる言葉だった。「圧をかけるわけじゃないですけど、期待が大きい分それをはねのけて強さを見せていくことが、横浜高校っていう名前の力が強くなるのにつながると思う」。王者・横浜の挑戦は続き、東海大相模はリベンジを誓う。多くの高校は、打倒横浜、打倒東海大相模を掲げて練習を重ねる。激戦区・神奈川は、競い合ってさらに磨かれていく。（古澤 慎也）