平手友梨奈、初ワンマンライブ『零』で初披露された新曲「I’m human」のリリースが決定

■ワンマンライブの映像が8月27日に平手友梨奈オフィシャルYouTubeチャンネルにて配信されることも決定！

平手友梨奈が、8月21日に自身初のワンマンライブ『平手友梨奈 1st LIVE “零”』を開催した。

今回のワンマンライブではソロ活動をスタートしてからリリースした「bleeding love」や「ALL I WANT」「イニミニマイニモ」、グループ活動時代の楽曲、カバー楽曲など全12曲を披露。圧倒的パフォーマンスで会場のオーディエンスを盛り上げた。

そして、ワンマンライブの最後に初披露した、平手友梨奈作詞の新曲「I’m human」が8月26日に配信リリースされることが決定。同曲のジャケット写真も公開された。

「I’m human」は、自身の葛藤や生きる意思を表現した歌詞にダークで重厚な音が相まった、独自の世界観を貫いた一曲に仕上がっている。

さらに、この日のワンマンライブの映像が8月27日に平手友梨奈オフィシャルYouTubeチャンネルにて配信されることも決定。一度限りの配信となるのでお見逃しなく。詳細は追って告知される。

リリース情報

2025.08.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「I’m human」

平手友梨奈 OFFICIAL YouTube

平手友梨奈 OFFICIAL SITE

https://cloud9pro.co.jp/artist/profile/yurinahirate/