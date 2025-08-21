新潟県警は新潟市秋葉区の男子高校生（16歳）を不正アクセス禁止法違反、私電磁的記録不正作出・同供用、並びに詐欺容疑で逮捕しました。



男子高校生は2月1日、他人のＩＤとパスワードを使ってネットショッピングサイトのサーバーに不正にアクセスし、自身の個人情報を登録。愛知県の20代男性になりすまして、サイト運営会社に対し男性が購入した3つの商品の代金の返還を求め、6万9261円分の金券をだまし取った疑いがもたれています。



サイト運営会社からの届け出を受けて警察が捜査を進めていたもので、男子高校生は調べに対して「間違いありません」と容疑を認めています。警察は余罪があるとみて、調べを進めています。

