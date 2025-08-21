●オリオンビール <409A>

　上場市場：東証プライム市場
　上場予定日：9月25日

　事業内容：酒類清涼飲料の製造・販売及びホテル等の運営

　仮条件決定日：9月8日
　想定発行価格：770円

　上場時発行済み株式数：4081万3400株
　売り出し：2167万2400株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限325万0800株
　ブックビルディング期間：9月9日～12日
　公開価格決定日：9月16日
　申込期間：9月17日～22日
　受渡期日：9月25日

　主幹事：野村證券

●ＧＭＯコマース

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：9月25日

　事業内容：店舗のCX向上およびDX推進を支援するマーケ
　　　　　　ティングプラットフォーム等の開発、提供

　仮条件決定日：9月5日
　想定発行価格：1160円

　上場時発行済み株式数：516万4800株
　公募：156万8400株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限23万5200株
　ブックビルディング期間：9月8日～12日
　公開価格決定日：9月16日
　申込期間：9月17日～22日
　払込日：9月24日

　主幹事：大和証券

[2025年8月21日]


