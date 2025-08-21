本日の【株主優待】情報 (21日引け後 発表分) 本日の【株主優待】情報 (21日引け後 発表分)



8月21日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



トビラシステムズ <4441> [東証Ｓ] 決算月【10月】 8/21発表

毎年10月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、迷惑電話・迷惑SMS対策アプリ「トビラフォンモバイル」を1年間無料で利用できる株主優待を実施する。



■変更 ――――――――――――――



極楽湯ホールディングス <2340> [東証Ｓ] 決算月【3月】 8/21発表

株主優待券を電子化。中国のグループ店舗での利用を対象外とする。



コタ <4923> [東証Ｐ] 決算月【3月】 8/21発表

25年10月から要件を変更し、「独自の株主名簿に記録された株主」かつ「100株以上を1年超継続して保有」を満たす株主を対象とする。また、26年3月末基準日以降は、継続保有期間6年超かつ100株以上の株主を対象とする「長期保有プラス」（従来と比べセット内容がボリュームアップ）を追加した長期保有優遇制度に拡充。そのほか、株主優待に関する権利の停止制度を一部変更する。



■廃止 ――――――――――――――



エアトリ <6191> [東証Ｐ] 決算月【9月】 8/21発表

25年3月末を最後に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース

