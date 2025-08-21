株式会社GAKU（北海道札幌市）が経営する夜パフェ専門店から、『桃パフェ』が新登場！

今回の『桃パフェ』は、「1日の締めに美味しいパフェで〆て良い夢が見みれますように。」という願いを込めて、パフェのパーツは甘さの強弱、酸味の強弱、苦み、パフェの起承転結、アイスやパフェのそれぞれのパーツの相性を大切に全体のバランスを計算して作られているのだそう。

画像：夜パフェ専門店 Parfaiteria PaL

『Parfaiteria PaL（札幌）』『Number Kuma難波』『Parfaiteria beL新宿三丁目』『Parfaiteria beL福岡』では、『驚き、桃の木、山椒の木。ももとすももがすったもんだ。』がいただけます。

『Parfaiteria miL（札幌）』『モモブクロ（池袋）』では、『桃の妖精』がいただけます。

『ななかま堂（札幌）』では、『桃花扇』がいただけます。

『Parfaiteria beL渋谷』では『桃源郷』がいただけます。

『Parfaiteria PaL心斎橋（大阪）』では『プリンセスピーチ』がいただけます。

北海道Likers編集部のひとこと

札幌で生まれ、今や全国に広まった『シメパフェ』文化。その楽しみ方の真髄を、今回のパフェのコンセプト「1日の締めに美味しいパフェで〆て良い夢が見れますように」という一文が、まさに物語っているように感じます。

ただ甘いだけじゃない、起承転結まで計算されたパフェは、もはや一つの作品……！ 頑張った自分へのご褒美に、こんな素敵な物語の詰まったパフェで一日を締めくくるのは、最高の贅沢ですね。

文／北海道Likers

【画像・参考】全国に8店舗展開する夜パフェ専門店より「桃パフェ」が登場 - @Press

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください

