◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト―巨人（２１日・神宮）

巨人は現在、日米通算１９８勝の田中将大投手が、１軍公式戦では０８年５月２５日のヤクルト戦以来１７年ぶりとなる神宮球場での先発マウンド。２回までに６点の援護をもらい、５回を３安打１失点と好投して通算１９９勝目の勝ち投手の権利を得た。

巨人がヤクルトの先発・石川雅規投手から１回に先制点を挙げた。先頭の泉口友汰内野手が中前打、２死から岡本和真内野手が左翼線二塁打を放ち、泉口が一塁から生還し１点を先取した。

巨人が２回に５点を追加した。中山礼都内野手が先頭で左越え二塁打で出塁。続くリチャード内野手は左翼スタンドに飛び込む６号２ラン本塁打。１９日のヤクルト戦での満塁アーチ以来の一発で３点目。さらに２死から泉口が左中間フェンス直撃の二塁打、佐々木俊輔外野が右前タイムリーを放ち４点目。なおも２死一塁から丸佳浩外野手が左中間スタンドに６号２ラン本塁打をたたき込み、この回一挙５点を挙げた。

田中将は２回１死からオスナ内野手に左中間二塁打を打たれたが後続を抑え、３回は先頭の中村悠平捕手に通算１０００本安打となる左前打を許したが得点を許さなかった。

田中将が４回に失点。２死からオスナに左翼スタンドに９号ソロ本塁打を打たれ、１点を返された。巨人のリードは５点となった。

巨人は５回１死から岸田行倫捕手が左前打、中山は右前打で続き１死一、二塁としたが、リチャードは二ゴロ併殺打に倒れた。

５回の田中将は１死から二ゴロ悪送球で走者を出したが、後続を抑えた。

田中将の投球について内海哲也投手コーチは「良いね！味方が援護してくれたので、粘り強くとにかく自分自身に勝ちがつくようにピッチングしてほしい。祈る思いで応援しています」とコメントした。