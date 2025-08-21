マギー、新カラーで印象ガラリ「夏っぽい」「印象変わる」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】モデルのマギーが21日、自身のInstagramを更新。ブロンドヘアにイメージチェンジした姿を公開した。
【写真】マギー、新カラーで雰囲気ガラリ
マギーは「染めたて」「抜けてきたらまたブロンドになってくるからずっと楽しめるヘアカラー」とコメントし、自宅で撮影されたブロンドヘアの新しいヘアスタイルを披露した。カーキ色のシャツを着用したカジュアルなスタイリングが印象的で、これまでのダークトーンとは異なる明るい髪色で新たな魅力を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛くて素敵」「夏っぽい」「印象変わる」「似合ってる」「おしゃれ」「素敵すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】