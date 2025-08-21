次に【ダイソー】行ったら狙うべきは？ 倍額出してでも欲しい！「220円アイテム」

いつもお値段以上のクオリティが光る【ダイソー】から、気になるアイテムが登場しているとの情報をゲット。今回は、倍額出してでも欲しい！ と言いたくなりそうな、「220円アイテム」（税込）をご紹介します。デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムは、いつもの日常をちょっと格上げしてくれそう。お手頃価格でついついまとめ買いしちゃうかも。売り切れる前にぜひチェックしてみて。

220円で手に入る可愛い後ろ姿

【ダイソー】「バックリボンキャップ」\220（税込）

シンプルなデザインながら、バックのリボンデザインがアクセントになり、フェミニンな印象のキャップ。アクティブなアウトドアスタイルにも可愛らしさをプラスしてくれます。リボンで帽子のサイズを調節でき、さらに結び方をアレンジすれば違う表情も楽しめそう。手洗いOKで、汗ばむ季節のアウトドアや街歩きにも遠慮なくヘビロテできそうなのも嬉しいポイントです。

ストラップ付きの高見えメガネケース

【ダイソー】「レザー調メガネケース」\220（税込）

やわらかなパステルピンクのレザー調素材とゴールドのスナップボタンが高見えしそうな「持ち運べる」メガネケース。肩や首から下げられる便利なストラップ付きで、外出先でもサッとメガネやサングラスを取り出せそう。コンパクトで持ち運びやすそうなのもGOOD。デイリー使いはもちろん、出張や旅行、アウトドアにもおすすめです。

中身がひと目で分かる時短収納ポーチ

【ダイソー】「マチ付ポーチ（メッシュポケット付）」\220（税込）

中身が一目で分かるクリア素材で、メイク道具や文房具、旅行グッズの整理などに活躍しそうなポーチ。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「ポーチの中にメッシュとビニールの2つのポケット」がついているとのことで、細かな仕分けができそうなのが嬉しいところ。さらにサイズは16cm × 12cm × 5cmとのことで、マチが広めでぱっと見の印象以上の収納力が期待できそう。シンプルなので何にでも活用できそうな期待感を持てる狙い目アイテムです。

2wayが嬉しいデニム風バッグ

【ダイソー】「デニム風巾着トートバッグ」\220（税込）

カジュアルなデニム風素材がデイリー使いにぴったりなバッグ。トートバッグと巾着バッグの2way使いができ、コーデや中身に合わせて使い分けられるのが嬉しいポイントです。レポーターとも*さんによると「17cm × 25cmと小ぶりですが、マチが10cmもある」とのことで、見た目以上の収納力が期待できそう。ちょっとしたお出かけや買い物のサブバッグとして大活躍しそうです。

