熊本市の慈恵病院は、病院以外に身元を明かさない「内密出産」を希望する人を受け入れている東京の病院に対し、受け入れの基準に関する質問状などを提出しました。

【写真を見る】「相談は平日日中」「原則自己負担」東京・賛育会病院の内密出産システムに「女性側の事情｣を問う 熊本・慈恵病院

東京都墨田区の賛育会病院は、今年3月から、親が育てられない子どもを匿名でも預かる「赤ちゃんポスト」の運用を始め、病院以外に身元を明かさない「内密出産」を希望する人を受け入れています。

ただ、慈恵病院の蓮田健院長によりますと、内密出産を希望した妊婦に賛育会病院が通常の出産を促したケースがあったということです。

内密出産をめぐっては、相談の受け付けを平日の日中に限っていることや、出産にかかる費用を原則、妊婦側に求めていることなど、受け入れの基準や出産費用について明らかにするよう求めています。

慈恵病院 蓮田健院長「もう少し女性の実情に沿ったシステムに変えていただけたらありがたい。不安と期待が入り混じった感じ」

賛育会病院は「文書は受け取ったが、コメントすることはない」としています。

また、蓮田院長は賛育会病院の他に、東京都や墨田区、こども家庭庁にも質問状を提出しています。

質問状の意図は

慈恵病院によりますと、蓮田院長が賛育会病院などに質問状を提出した理由として

・賛育会病院で内密出産を希望する妊婦に通常の出産を促したケースがあったこと

・出産費用について原則自己負担としていることで「内密出産の費用が払えない」との相談が東日本の15人の女性から寄せられ、このうち4人が慈恵病院で内密出産したこと

などが背景にあります。

こうした状況について、蓮田健院長は「女性たちの精神的なストレスは悪影響を及ぼす。命を守り心を守ることも重要。女性の実情に沿った支援をし混乱させないように料金体系などホームページに掲載すべき」と述べています。