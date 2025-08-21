X（旧Twitter）で話題になっているのは、すべてを悟りきったような表情で仁王立ちしながらこちらを見つめてくる猫の様子です。今にも人間の言葉を話し出しそうにも見える不思議な光景は103万回を超えて表示され、6万件のいいねが寄せられることとなりました。

立ち上がる猫

Xアカウント『@Kawasakipict』に投稿されたのは、茶トラ模様のマンチカン「とろみ」ちゃんが後ろ足の2本でまっすぐに立ち上がって、何か言いたげな表情で飼い主さんを見つめている姿です。

この日飼い主さんがふと見てみると、とろみちゃんが仁王立ちになりながらじっと飼い主さんの方を見ていたのだそうです。

酸っぱいものを見たときのように目を少しだけ細め、口元には優しい微笑をたたえながら飼い主さんを見つめるとろみちゃんの様子は、まるですべてを見透かしているようだったとか。

子猫の頃は立ち上がることが多かったとろみちゃんですが、成猫になってからはほとんど立つことがなかったそう。

なんとも言えない表情も相まって、お気に入りの1枚だと飼い主さんはいいます。

真相はいかに…

久しぶりに飼い主さんの膝の上に乗せてほしかったのか、飼い主さんが何をしているのかチェックしたかったのか、とろみちゃんの心情は結局わからず終いだったのだそうです。

飼い主さんは、なんとも言えないいい表情を見せてくれたとろみちゃんが、とても愛くるしくて仕方がなかったとのことでした。

投稿には、「穏やかで優しいお顔をしていますね」「特におててがめちゃくちゃかわいいです」「なんとも言えない表情がいい味出しててジワりますw」「ついつい猫だったことを忘れているのでは？w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Xアカウント『@Kawasakipict』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@Kawasakipict」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。