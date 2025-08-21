YouTubeチャンネル『にゃんずはうす 長浜の保護猫カフェ』に投稿されたのは、身勝手にも山に捨てられ、心を閉ざしてしまった親子猫の数ヵ月後の様子。

劇的な変化を遂げた親子の姿は記事執筆時点で2.6万回再生を突破し、「ショックから立ち直らせた方々の愛情に感動しました」「がんばったね」といったコメントが寄せられています。

【動画：山に捨てられ『生ゴミを食べていた』２匹の猫→人間への信頼を完全に失っていたけれど…思わず涙が出る『まさかの展開』】

心を閉ざした親子猫

車通りの多い山道に捨てられ、生ゴミや虫を食べて過ごしていたというアメリカンショートヘアーの母猫「ホタル」ちゃんと、息子の「コダマ」くん。身勝手に捨てられ傷ついていた親子は人に怯え、心を閉ざしてしまっていたといいます。

ご飯の時以外は高所から降りてこず、とても里親さんを探せる状態ではなかったそう。しかし数ヵ月後、コダマくんの人馴れが急激に進み、お客様の前でもリラックスした姿を見せてくれるようになったそうです。

人懐こいコダマくん

ガリガリだった体もふっくらと、気付けば1番体重が重い子になっていたというコダマくん。すっかり甘え上手にもなり、猫さんたちとも仲良く楽しそうに過ごしていたそうで、愛嬌たっぷりな姿が可愛すぎます。

一方ホタルちゃんは、同じく人馴れ訓練中のプリンちゃんと引きこもる日々を送り、表情も硬いまま。長期戦も覚悟していたそうですが…。それから数週間後、朝のお掃除スタッフさん限定で、ご飯の催促をするようになったのだとか。

待望の瞬間…！

先輩猫さんたちのサポートもあり、少しずつフロアにも降りてきてくれるようになると、表情も和らいできたそう。そしてついに、ホタルちゃんは人の手に自ら近づき、床でコロンコロン。やはり朝のスタッフさん限定だそうですが、お腹を出して甘えてくれるように！

人に裏切られてなお、もう一度心を開いてくれたコダマくんとホタルちゃん。コダマくんが引っ張ってくれる形で、お客様の前に出てきてくれることもあったそうです。表情も変わりのびのびと過ごすふたりの姿に、思わず胸が熱くなりました。

投稿には「周りの仲間から励まされ、どんどん心の氷が溶ける姿に感動しました」「最初の親子の目が忘れられない」「幸せいっぱいになりますように」といったコメントが寄せられています。その後コダマくんとホタルちゃんは、なんとふたり一緒のお家でのトライアルが決まったそうです！

YouTubeチャンネル『にゃんずはうす 長浜の保護猫カフェ』では、保護猫カフェで過ごす猫さんたちの日常の様子や、人馴れ訓練の様子などが投稿されています。猫さんに関する役立つ知識なども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「にゃんずはうす 長浜の保護猫カフェ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

