高3の時に書いたラブレターをテレビで全国に晒されたさや香・新山が「広末さんの気持ちがわかった」と共感を寄せた。

8月20日（水）、かまいたちの山内健司＆濱家隆一がMCを務める『かまいガチ』が放送。放送開始から5年を迎え、番組をより良くするため、かまいたちが準レギュラー陣から不満・改善点を募集した。

さや香・新山は『かまいガチ』について、「結構、体張ったり魂を削ることが多い」と切り出し、過去の放送回「ラブレター歌謡祭」を振り返った。

「ラブレター歌謡祭」は、ラブレターを書いた本人に秘密でラブレターそのものを“曲”に仕上げ、歌手の歌をサプライズで鑑賞する企画。高3時に新山が書いたラブレターも餌食にされ、メロディーに乗って全国のお茶の間に晒された。

新山は「めちゃくちゃ好評やったんです。『面白かった』って言われたんです。でも、“足りなかった”」とクレーム。「魂の削り方に対して、評判（のリターン）が足りなかった」と言葉を続けた。

新山はさらに、「鳥羽シェフに書いた広末さんの手紙。こんな気持ちやったんやって」「広末さんの気持ち、めっちゃわかった」と広末涼子の不倫騒動を回顧しながら訴えた。