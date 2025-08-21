【MLB】ロッキーズ 8ー3 ドジャース（8月20日・日本時間21日／デンバー）

【映像】必見…打者のヒザ付近へググッ！“絶品スイーパー”

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・投手」としてロッキーズ戦に先発出場。初回に投じた切れ味抜群の“絶品スイーパー”にファンたちが反応している。

中6日でマウンドに上がった大谷は、先頭の右打者タイラー・フリーマンに対しアウトコース攻めを展開。初球からカッター、シンカー、スライダー、ストレートと4球連続で異なる球種を投げ分け、2ー2と追い込んだ。

そして勝負の5球目、大谷は決め球としてフロントドアのスイーパーを選択。この試合初めてのインコース、かつ初めての球種だった。ボールゾーンから膝下へ食い込む絶妙な一球に、フリーマンはまったく手が出ず見逃し三振。「こんなの打てるか…」といった表情でベンチへと戻っていった。

絶妙な曲がりの変化球にABEMAのコメント欄やSNSでは、「最後に神球」「えぐ曲がるやん」「ナイスボール」「すげー」「ありゃ無理」「エグすぎ」「これは打てないわ」「とんでもないな」「ビタビタや」「フロントドアやばいね」「バッターの『こんなの打てんやろ…』って感じの顔好き」「もうこの結果だけで飯1杯食えるな」「相変わらずエグいこと笑笑」などと、絶賛の声が多く寄せられた。

その後、大谷は2番トーバー、3番グッドマンも凡打に打ち取り、この回わずか10球でロッキーズ打線を封じ込める見事な立ち上がりに。しかし、MLB通算1000試合目の出場で742日ぶりの勝利を狙ったが、4回を投げて5失点と今季初黒星を喫した。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）