½ªÇäÁ°¤ËµÞ¤²ーーー¥Ã¥Ã¡ª¡ª¡Ú¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤È¤³♡¡Ö¿·ºî¥¢¥¤¥¹¡×
½ë¤¤Æü¤Î¤´Ë«Èþ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¥¢¥¤¥¹¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª º£²ó¤Ï¡Ú¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¿·ºî¥¢¥¤¥¹¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£ÁÖ²÷·Ï¤ä¥Õ¥ëー¥Ä·Ï¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ªÇä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯Ê¬¤â³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¡£
¿©´¶¤¬¿·Á¯¡ª¡ÖÁÖ ¥èー¥°¥ë¥ÈÌ£¡×
¡ÖÁÖ¡×¤Î¥»¥Ö¥ó¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¥èー¥°¥ë¥ÈÌ£¡×¡£@miki__ice¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸ý¤¢¤¿¤ê¤ÎÈùºÙÉ¹¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤Î¤¢¤ë¥èー¥°¥ë¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¥Þ¥Ã¥Á¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤ÈÎ³¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯Æþ¤ê¤Ç¡¢¿©´¶¤Î¤è¤µ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£ÃÍÃÊ¤Ï\216¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£7/29¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¥ß¥ó¥È¹¥¤É¬¸«¡ª¡Ö¥ß¥ó¥È¿ä¤·¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥Ðー¡×
¡Ö¥ß¥ó¥È¿ä¤·¤Î¤¿¤á¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥Íー¥ß¥ó¥°¤¬´üÂÔÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Á¤é¤Ï¡¢7¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¥Ðー¡×\170¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î³¥Á¥ç¥³¤È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò¡Ö¥ß¥ó¥È´¶¤¬¶¯¤¯ÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë¥ß¥ó¥È¥¢¥¤¥¹¡×¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£@miki__ice¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¤¹¤Ã¤¤ê¥ß¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥¹¥Ðー¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½ë¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
ìÔÂô´¶¥¢¥ê¤Ê¤ì¤óÆý¿Ô¤¯¤·¡ª¡Ö¿¹±Ê¤ì¤óÆýÉ¹ µ´¤ì¤óÆý¡×
ÀÖ¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ëµí¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¿¹±Ê¤ì¤óÆý µ´¤ì¤óÆý¡×\192¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£@miki__ice¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤ì¤óÆý¥¢¥¤¥¹ÉôÊ¬¤Î¤ì¤óÆý¤ò1.5ÇÜ¤ËÁýÎÌ¡×¤µ¤ì¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÇ»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¡×¤Ê¤ì¤óÆý¥¢¥¤¥¹¡¢¤ì¤óÆý¡¢¡Ö¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê·Ú¤¯¤Æ¡¢´Å¤¤¤ó¤À¤±¤É¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¸åÌ£¡×¤Î¤ì¤óÆýÉ¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©´¶¤Î°ã¤¤¤äÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤½¤¦¡£¤ì¤óÆý¹¥¤¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡ª
¥È¥í¥Ô¥«¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¡Ö¥Þ¥ó¥´ー¥é¥Ã¥·ー¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³ー¥ó¡×
¥»¥Ö¥ó¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥¹¡Ö¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³ー¥ó¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¥Þ¥ó¥´ー¥é¥Ã¥·ー¡×\278¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥½¥Þ¥ó¥´ー²Ì½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ìÉÊ¡£@miki__ice¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥´ー¥½ー¥¹¤âÇ»¸ü¡×¡Ö·ë¹½¹¥¤¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡£²Æ¤é¤·¤¯Æî¹ñµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ì¤ë¤«¤â¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@miki__iceÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Yuri.A