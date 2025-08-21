AppleがiPhoneやiPadなど向け最新プラットフォーム「iOS 18.6.2」と「iPadOS 18.6.2」を提供開始！重要な脆弱性を修正など
|AppleがiPhoneなど向けiOS 18.6.2とiPadOS 18.6.2をリリース！
Appleは20日（現地時間）、同社が販売するスマートフォン（スマホ）「iPhone」シリーズ向けプラットフォーム「iOS」とタブレット「iPad」シリーズ向けプラットフォーム「iPadOS」の最新バージョン「iOS 18.6.2（22G100）」および「iPadOS 18.6.2（22G100）」を提供開始したとお知らせしています。
iOS 18.6.2およびiPadOS 18.6.2の変更点は重要なセキュリティー修正が含まれており、対象のすべての製品において更新することが推奨されています。ただし、現時点ではCVEに登録されている脆弱性は案内されていません。また同社では合わせてパソコン「Mac」向け「macOS Sequoia 15.6.1」も配信開始しています。
iPhone向けのiOSやiPad向けのiPadOSの最新メジャーバージョンとして先ごろよりiOS 18.0とiPadOS 18.0が提供開始され、その後、iOS 18.1およびiPadOS 18.1やiOS 18.2およびiPadOS 18.2、iOS 18.3およびiPadOS 18.3、iOS 18.4およびiPadOS 18.4、iOS 18.5およびiPadOS 18.5、iOS 18.6およびiPadOS 18.6がリリースされており、その後、iOSだけにiOS 18.6.1がリリースされていましたが、今回、新たに脆弱性などを修正するiOS 18.6.2およびiPadOS 18.6.2が配信開始されました。iOS 18.6.2およびiPadOS 18.6.2の対象機種は以下の通り。
＜iOS 18対応製品＞
・iPhone 16e
・iPhone 16
・iPhone 16 Plus
・iPhone 16 Pro
・iPhone 16 Pro Max
・iPhone 15
・iPhone 15 Plus
・iPhone 15 Pro
・iPhone 15 Pro Max
・iPhone 14
・iPhone 14 Plus
・iPhone 14 Pro
・iPhone 14 Pro Max
・iPhone 13
・iPhone 13 mini
・iPhone 13 Pro
・iPhone 13 Pro Max
・iPhone 12
・iPhone 12 mini
・iPhone 12 Pro
・iPhone 12 Pro Max
・iPhone 11
・iPhone 11 Pro
・iPhone 11 Pro Max
・iPhone XS
・iPhone XS Max
・iPhone XR
・iPhone SE（第2世代）
・iPhone SE（第3世代）
＜iPadOS 18対応製品＞
・iPad（第7世代）
・iPad（第8世代）
・iPad（第9世代）
・iPad（第10世代）
・iPad（A16）
・iPad mini（第5世代）
・iPad mini（第6世代）
・iPad mini（A17 Pro）
・iPad Air（第3世代）
・iPad Air（第4世代）
・iPad Air（第5世代）
・11インチiPad Air（M2）
・11インチiPad Air（M3）
・13インチiPad Air（M2）
・13インチiPad Air（M3）
・12.9インチiPad Pro（第3世代）
・12.9インチiPad Pro（第4世代）
・12.9インチiPad Pro（第5世代）
・12.9インチiPad Pro（第6世代）
・13インチiPad Pro（M4）
・11インチiPad Pro（第1世代）
・11インチiPad Pro（第2世代）
・11インチiPad Pro（第3世代）
・11インチiPad Pro（第4世代）
・11インチiPad Pro（M4）
更新は従来通り各製品本体のみでOTA（On-The-Air）によりダウンロードで行え、方法としては、「設定」→「一般」→「ソフトウェア・アップデート」から行え、単体でアップデートする場合のダウンロードサイズは手持ちのiPhone 15 Pro MaxでiOS 18.6.1からだと486.5GBとなっています。またiTunesをインストールしたWindowsおよびMacとUSB-Lightningケーブルで接続しても実施できます。なお、Appleが案内しているアップデートの内容およびセキュリティーコンテンツの修正は以下の通り。
iOS 18.6.2
このアップデートには重要なセキュリティ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます。
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/100100
iPadOS 18.6.2
このアップデートには重要なセキュリティ修正が含まれ、すべてのユーザに推奨されます。
Appleソフトウェア・アップデートのセキュリティコンテンツについては、以下のWebサイトをご覧ください: https://support.apple.com/100100
