ゲームとミームを愛する人気日本人女子レスラーが、秀逸すぎる“コラ画像”を投稿し話題に。懐かしい写真とクオリティの高さにファンから絶賛のコメントが殺到している。

【画像】「強くて懐かしい」クオリティが高すぎる“コラ画像”

WWEスーパースターのアスカが18日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気FPSゲームの画面をオマージュした“コラ画像”を公開し、話題を集めている。

画像には最新のビジュアルから懐かしの写真まで4人のアスカが“準備万端”の状態で画面に表示されており、遊び心とクオリティが発揮された1枚に。この投稿には21日時点で1.6万件の“いいね”が押される大反響で、「今すぐアスカのスキンが必要だ！」「2018年バージョンが一番いいね。よろしく、フォートナイトさん」「誰もこのチームには勝てない」「心強すぎるよ、アスカ」といったコメントで溢れ返った。

最新のWWE「RAW」では同じ日本人女子スーパースターのイヨ・スカイと再びひと悶着を起こし、「抗争勃発か？」とざわついているところだが、SNSでは普段と変わらない“ゲームとミーム大好き”な姿が健在のようだ。

